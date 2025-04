Il ritorno del derby dopo 39 anni. Ascoli-Samb, sono pagine di storia

La promozione della Sambenedettese in Serie C e la salvezza dell’Ascoli, molto probabilmente, riproporranno nel prossimo campionato il derby del Piceno. In realtà, le due squadre potrebbero essere inserite in due gironi diversi della Serie C, ma al momento non si hanno certezze. In ogni caso, sono 39 anni che le due formazioni non si confrontano, visto che l’ultimo incontro fu un Ascoli-Samb del 1 giugno 1986 e allo stadio ‘Del Duca’ finì 0-0. Un risultato non gradito ai tifosi bianconeri visto che l’Ascoli, nonostante con il punto festeggiò la promozione in Serie A, aveva la possibilità di affossare la Samb nella lotta per non retrocedere, e invece quel pareggio fu utilissimo ai rossoblù.

‘Promossi e assediati’ titolò il Resto del Carlino dell’epoca. E infatti la squadra e la dirigenza furono duramente contestati a fine partita nonostante avessero conquistato per la terza volta, la promozione in Serie A. Era l’Ascoli dell’allenatore Aldo Sensibile e dell’indimenticato direttore tecnico Vujadin Boskov. La Samb in realtà alla fine rimase in Serie B non solo per quel punto conquistato nel derby, ma riuscì poi a battere il Palermo (4-1) nello scontro diretto al ‘Ballarin e andò a vincere (2-1) sul campo del Genoa all’ultima di campionato.

Il derby Ascoli-Samb è nato cento anni fa e proprio nel campionato 1926-27 ci fu l’unico successo dei bianconeri in Riviera. Nel campionato di Terza Divisione, infatti, l’Ascoli vinse 1-0 e conquistò la promozione nella categoria superiore. Il gol, su rigore, fu realizzato dall’ascolano Umberto Marini. È rimasta l’unica vittoria bianconera a San Benedetto. Il derby più tragico allo stadio ‘Ballarin’ fu quello del 14 febbraio 1965 con il portiere dell’allora Del Duca Ascoli, Roberto Strulli, colpito in uno scontro di gioco da una ginocchiata alla mandibola, dall’attaccante rossoblù Alfiero Caposciutti e che poi morì all’ospedale dopo quattordici ore di coma.

Altra giornata triste fu quella del derby del 3 marzo 1968. Nonostante la vittoria per 1-0 con rete di Gasparini, l’Ascoli non riuscì a festeggiare poiché poco prima del fischio d’inizio Andrea Ritrecina, il popolarissimo ‘Barelò’ venne stroncato da un infarto a bordo campo. ‘Barelò’ era entrato in campo da ‘mascotte bianconera’ assieme ai capitani Beni e Mazzone. E proprio Carlo Mazzone durante il match si fratturò una gamba ma rimase comunque in campo fino alla fine. E a proposito di allenatori il record delle panchine dei derby è detenuto da Alberto Eliani con 10 presenze. Nove con la Samb, in cui ha ottenuto 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. La decima sulla panchina della Del Duca Ascoli nel campionato1969/70, con la sconfitta dei bianconeri. Eliani rimase sulla panchina dell’Ascoli per 17 partite prima di essere esonerato e al suo posto arrivò proprio Carletto Mazzone che di derby, da allenatore, ne ha vissuti cinque con il bilancio di: 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Tanti gli aneddoti legati ai derby Ascoli-Samb, tantissimi i protagonisti e tanti gli sfottò in questi 39 anni di lontananza. Nell’epoca social poi c’è addirittura un gruppo Facebook che si chiama ‘C’era una volta un derby’ dove già da tempo sono partite le schermaglie tra tifosi. La speranza è che rimangano solo ‘attacchi’ tra ‘leoni da tastiera’.

Valerio Rosa