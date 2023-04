Il ritorno della Milanesiana Si ride con Lopez e Solenghi

Al tema dei ‘ritorni’ è dedicata la ventiquattresima edizione de ‘La Milanesiana’, il festival che spazia dalla musica alla letteratura, dall’arte al teatro, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi e che anche quest’anno farà tappa ad Ascoli. Nel capoluogo Piceno dove ormai è di casa, ‘La Milanesiana 2023’ è in programma dal 27 al 30 giugno: quattro giorni con grandi protagonisti del mondo del teatro, della musica e dell’arte. Si inizia martedì 27 giugno, alle 21, al teatro Ventidio Basso, con ‘Massimo Lopez e Tullio Solenghi show’. I due attori, nel 2017 tornati insieme sul palco dopo 15 anni, come due vecchi amici che si ritrovano porteranno in scena uno show di cui sono interpreti e autori, accompagnati dalle musiche live della Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio. Si tratta di una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance musicali, improvvisazioni e interazioni col pubblico. In quasi due ore di spettacolo, si offrono alla platea con l’empatia spassosa ed emozionale del loro inconfondibile ‘marchio di fabbrica’. Il 28 giugno, sempre alle 21 al teatro Ventidio Basso, sarà la volta di Elio (leader del gruppo Elio e le storie tese) in ‘Ci vuole orecchio’: uno spettacolo musicale in cui Elio canta e recita Enzo Jannacci per la regia e drammaturgia di Giorgio Gallione, arrangiamenti musicali di Paolo Silvestri, con Alberto Tafuri al pianoforte, Martino Malacrida alla batteria, Pietro Martinelli al basso e contrabbasso, Sophia Tomelleri al sassofono e Giulio Tullio al Trombone.

Doppio sarà invece l’appuntamento del 29 giugno: alle 18, in pinacoteca, verrà inaugurata la mostra ‘Dyalma Stultus. Opere della Fondazione Cavallini Sgarbi’ a cura di Vittorio Sgarbi alla presenza dello stesso critico d’arte e di Selma Stultus, una delle tre figlie del pittore Dyalma Stultus (1901-1977). Alle 21, invece, al teatro Ventidio Basso Vittorio Sgarbi porterà in scena l’anteprima dello spettacolo ‘Caccia ai tesori dell’arte. Scoperte e rivelazione’. Infine, la quattro giorni de ‘La Milanesiana’ ad Ascoli si chiuderà con lo spettacolo ‘La misteriosa fiamma della regina Loana’ dal romanzo di Umberto Eco a vent’anni dalla sua pubblicazione, a cura di due attori molto amati come Ninni Bruschetta e Viola Graziosi. La produzione è di Pietrangelo Buttafuoco che insieme a Mario Andreose saranno protagonisti del prologo. Biglietti cortesia: vivaticket o biglietteria teatro Ventidio Basso. Lorenza Cappelli