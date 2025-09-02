Il ritorno di ’Ascoli Piceno Present’. Ecco il festival delle arti sceniche

Compie dieci anni ‘APP – Ascoli Piceno Present’, festival multidisciplinare delle arti sceniche contemporanee in scena il 24 e 25 ottobre. Il programma, dal pomeriggio a notte con 11 spettacoli nei magnifici spazi della città di Ascoli, offrirà la consueta full immersion nel teatro, musica e danza dell’oggi. Il lungo viaggio di APP si aprirà venerdì 24 ottobre alle ore 19 al Teatro dei Filarmonici con ‘Fragili Film - Solo agli specchi’, un progetto ideato e diretto da Marinella Guatterini, dedicato a Marianna Troise, alla sua insaziabile passione per una danza forte e leggera, per l’acrobazia, le arti visive e la poesia. Il canto di Edipo alle ore 21.15 al Teatro Ventidio Basso riscriverà invece il mito di Edipo per il pubblico di oggi, usando il testo antico come canale di connessione. Una delle band più acclamate del momento, Širom con Iztok Koren, Samo Kutin e Ana Kravanj suonerà poi alle ore 23 nella Chiesa di San Pietro in Castello un folk ’immaginario’ e ’proveniente da un universo parallelo’ come amano dire loro stessi. Sabato 25 ottobre si inizierà la mattina alle ore 12 al Ridotto del Teatro Ventidio Basso con il concerto di Nino Gvilia, alter ego di Giulia Deval. ‘Dedica’ alle ore 15.30 alla Sala della Vittoria della Pinacoteca Civica è invece un progetto ideato dalla danzatrice Sara Sguotti che si sviluppa attraverso l’invito a instaurare un dialogo autentico con uno spazio fisico e un suono unico, esclusivo e irripetibile. Vita e morte di un’intelligenza artificiale, terza commedia di ‘Fartagnan Teatro’, al Teatro dei Filarmonici alle ore 17 vuole esplorare con toni comici e a volte grotteschi il tragico rapporto fra l’uomo e le intelligenze artificiali.

Federica Rosellini, musicista e performer, alla Chiesa di San Pietro in Castello (ore 19), con la sua strumentazione elettronica compone e mescida la voce della propria madre registrata in russo con melodie, nenie e pulsazioni ritmiche. Partendo dalla cronaca degli anni Ottanta e dalle bombe del ‘92, Davide Enia in ‘Autoritratto’ al Teatro Ventidio Basso alle ore 21.15 illustrerà una comunità costretta a convivere con la continua epifania del male. La conclusione di APP alle ore 23 alla Chiesa di Sant’Andrea sarà con Sconfinamenti, incontro tra due eclettici artisti della scena italiana, Rodrigo D’Erasmo (musicista membro della band Afterhours) e Nicola Galli, esponente dell’attuale nouvelle vague della danza contemporanea italiana. Abbonamenti in vendita dal 10 settembre: intero festival 50 euro, 4 spettacoli al Teatro Ventidio Basso e al Teatro dei Filarmonici 30 euro. Info e prevendite alla biglietteria del Teatro e on line sul circuito Vivaticket.

Valerio Rosa