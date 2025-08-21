Il ritorno di Ascoli-Samb. Entusiasmo alle stelle, boom di abbonamenti. Così nei due stadi tornano pure le famiglie

Ascoli e Samb stanno dimostrando a tutta Italia l’attaccamento e la grande passione calcistica che contraddistinguono da sempre due grandi piazze storiche. In queste ore si parla di un andamento inarrestabile che ruota attorno ai 12mila abbonati in due. Quasi 7mila in casa bianconera e circa 5mila rossoblù. Una risposta pazzesca fornita da due popoli geograficamente molto vicini, quanto però lontani per i rispettivi colori. Uno stesso territorio che nel giro di trenta chilometri si sviluppa dal mare ai monti.

Negli ultimi anni entrambe le realtà cittadine si sono viste costrette a fare i conti con problematiche varie e gravi crisi economiche da superare. Ma al di là di tutto sia gli ascolani che i sambenedettesi non hanno mai perso il legame indissolubile con le proprie radici. Sia da una parte che dall’altra il calcio resta sempre il fenomeno sociale in grado di trascinare tutti senza distinzioni di alcun genere.

L’estate 2025 resterà già negli annali per aver offerto a tutti la possibilità di riviere una poesia contemporanea rimasta ancorata ai ricordi per 39 anni. E se quel sentito derby lo si è dovuto aspettare così tanto, il destino ha voluto che nel corso della stagione ormai decollata se ne giocheranno addirittura tre, compreso quello di coppa. L’entusiasmo che sta divampando sia ad Ascoli che a San Benedetto non accenna a mostrare il benché minimo rallentamento.

Se la Samb ha ritrovato la serie C dopo alcune annate di sofferenza, dall’altro invece l’Ascoli ha voglia di voltare pagina dopo una gestione societaria finita per dividere. Tutto così è sfociato nel corso degli ultimi due mesi nella decisa risposta alimentata dalla grande voglia di tornare a gioire attorno a quella sfera che ruota sul campo. Un sentimento capace di attirare soprattutto le famiglie che torneranno a vivere lo stadio come si era soliti fare in passato. Il modo migliore per consentire all’amato gioco del calcio di tornare ad essere un momento di festa da condividere in maniera sana tutti insieme.