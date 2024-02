Il ritorno di Bontà: "Voglio aiutare la Samb"

Dopo tre giornate di squalifica, Francesco Bontà può di nuovo scendere in campo. Il centrocampista rossoblù è stato subito utilizzato da Lauro dopo il suo arrivo: non ha brillato particolarmente nel match con il Sora, che comunque la Samb ha dominato e vinto per 4 a 1, mentre alla sua seconda apparizione a Tivoli ha lasciato il campo sull’1 a 0, colpevole di una testata a un avversario che è costato il rosso (a lui) e la vittoria ai rossoblù. Bontà, che ha saltato tutta la prima parte della stagione, è tornato a parlare a Vera Tv, e come prima cosa ha chiesto scusa: "Sono dispiaciuto per il gesto commesso nel primo tempo con il Tivoli. Ho sbagliato e chiedo scusa ai tifosi e alla squadra. Purtroppo si commettono errori, nel calcio e nella vita. Ma ora ci sono, sto bene e siamo più forti di prima. Da parte mia darò il massimo per vincere il campionato". Se l’obiettivo del club rossoblù è chiaro fin dall’inizio della stagione, la prima parte di campionato per Bontà è stata complicata: "Purtroppo sono stato fermo quattro mesi e ripartire non è facile — ha detto il centrocampista di Giulianova —. Arrivando alla Samb ho trovato dei compagni in piena forma, che mi stanno aiutando e io ce la sto mettendo tutta per ritrovare me stesso. Ora mi sento bene, sono in condizione e voglio aiutare i miei compagni".

L’ex calciatore del Gubbio, venendo a San Benedetto, ha ritrovato il diesse De Angelis, con il quale aveva vinto il campionato di Serie D con il Campobasso nel 2021. In quell’occasione aveva conosciuto il girone F, che secondo Bontà è sempre "un girone tosto, difficile. Ci sono molte squadre che sulla carta sembrano alla portata, ma poi tutti danno tutto, soprattutto quando affrontano club blasonati. Noi dobbiamo continuare a giocare come abbiamo dimostrato di saper fare, senza mollare un centimetro".

Ora, la Samb dovrà affrontare due squadre in trasferta, Fossombrone e Riccione. "Sono due partite importanti — ha detto Bontà — ma lo sono sempre tutte quando si lotta per i titolo. Per noi resta indispensabile dare sempre il massimo, aiutarsi in campo e cercare di ottenere in ogni occasione i tre punti in palio". Al suo arrivo, Bontà confessa di aver trovato una squadra competitiva, e lo hanno sorpreso i giovani: "Credo che nelle ultime giornate si sia visto — ha concluso Bontà — e la Samb ha under davvero forti e di prospettiva. Per noi over sono fondamentali. Ma in generale la squadra è forte e unita".

