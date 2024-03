Il ritorno di Coin: punto al Battente

Così come la Standa, anche Coin ha fatto la storia commerciale di Ascoli, negli anni ‘70 e ’80. Il punto vendita si trovava in piazza Roma, dunque in pieno centro storico, nel palazzo di proprietà della famiglia Gabrielli. Proprio il gruppo imprenditoriale ascolano ha accolto nuovamente, ma nel centro commerciale ‘Al Battente’ di sua proprietà, la catena di department store più diffusa in Italia. Il negozio, ad insegna Coincasa, ha aperto mercoledì scorso rafforzando, così, la propria presenza sul territorio marchigiano in quanto è già presente a Urbino. Una scelta strategica che conferma la volontà di Coin di portare la propria offerta in tutta la Penisola, nelle principali province, attraverso una rete commerciale in continuo ampliamento (solo il segmento Casa conta oggi 116 negozi tra Italia e estero).

l. c.