Il ritorno di ’Pupina Serena’ "Nuovo splendore dopo anni"

Grande partecipazione di pubblico per il ritorno di ’Pupina Serena’, una delle lancette che erano esposte da anni sul tetto del circolo velico Ragn’a Vela, sul lungomare sud di San Benedetto e che erano state danneggiate dal tempo. La Lancetta Serena Pupina è lunga 4,50 metri, pesa 3 tonnellate ed ha una superficie velica di 15 mq, che riporta l’effige di un leone. Fu costruita negli anni ’50 di proprietà di Bruno Curzi, detto "Liò" e donata al Comune negli anni ’90, restaurata per la prima volta nel 2006 nei cantieri navali Ascolani con la supervisione di Gino Piergallini. Fu esposta nella sede del circolo velico Ragn’a Vela per volontà dell’architetto Farnush Davar Panah di concerto con il consiglio direttivo del Circolo, presieduto da Camillo Carminucci. L’ultimo restauro è stato eseguito nuovamente durante la primavera scorsa, dal maestro d’ascia Federico Ascolani grazie ai fondi reperiti dal consigliere comunale ingegner Domenico Novelli (Centro Civico Popolare). "Uno dei luoghi più belli della nostra città è tornato a splendere dopo anni di abbandono. E non ci fermeremo qui" ha spiegato Novelli.