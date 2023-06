Il ritorno di Risorgimarche Motta di scena ad Arquata

Sempre più sostenibile, inclusivo ed esperienziale, torna per il settimo anno ‘RisorgiMarche’, il festival diffuso nel territorio interessato dalle scosse sismiche del 2016 nato per dare un’opportunità di rilancio turistico e per tenere accesi i riflettori sulle zone colpite dal terribile terremoto del centro Italia, e dunque, a rischio di oblio. Tra le tappe dell’edizione 2023 c’è Spelonga di Arquata dove, il 23 luglio, alle 18, sarà di scena Motta in ‘Live in trio’. Cantautore, polistrumentista e compositore di colonne sonore, Motta, insieme a Giorgio Maria Condemi e Cesare Petulicchio, musicisti che lo accompagnano ormai da anni, eseguirà delle rivisitazioni dei brani in chiave elettronica, con elementi elettro-psych, ma anche piano e voce, ricamando una nuova veste acustica e realizzando un’esibizione che andrà a distaccarsi dai precedenti concerti dell’artista. ‘La musica è finita’ è il nuovo singolo di Motta, disponibile dal 2 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il brano, prodotto da Tommaso Colliva, è anche il titolo del quarto album da studio che uscirà in autunno, quando l’artista sarà protagonista di un tour nei club, con uno spettacolo che mostrerà una sua nuova chiave live. Il videoclip del singolo, diretto da Pespy Romanoff, gode della partecipazione di due attori d’eccezione: Carolina Crescentini e Vinicio Marchioni che con la loro intensità trasmettono tutta la potenza e l’emozione del brano. RisorgiMarche 2023 aprirà il 13 luglio a Mogliano (parco fluviale Santa Croce) con Eugenio Finardi, Raffaele Casarano e Mirko Signorile, e proseguirà: il 15 luglio a San Severino (castello di Pitino) con Ginevra Di Marco e Franco Arminio, il 17 luglio all’Orto sul colle dell’infinito a Recanati con Ezio Guaitamacchi, Davide Van De Sfroos, Andrea Mirò e Brunella Boschetti, il 20 luglio a Macereto con Diodato, il 25 luglio al castello di Pitino di San Severino con Cristiano Godano e Alessandro Asso Stefana che suonano Neil Young, il 30 luglio all’eremo di Santa Maria dell’Acquanera a Frontone con Stefano Massini e Luca Barbarossa, il 3 agosto a Pintura di Bolognola con Riccardo Tesi & Giua, l’8 agosto a Montelparo con ‘Pianostrano’, il 10 agosto a Monte Moscosi con Mario Venuti e il 12 agosto a Ostra con Enzo Avitabile, I Bottari di Portico & Black tarantella band. Per informazioni sull’acquisto dei biglietti: www.risorgimarche.it.

Lorenza Cappelli