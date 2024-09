Il ritorno in classe è vicino. Ora c’è ’Missione medie’

Il passaggio dalle elementari alle medie rappresenta un nodo cruciale nella vita scolastica dei ragazzi: un momento di grande cambiamento per i futuri adulti, sia dal punto di vista scolastico che personale. Questo periodo di transizione può presentare diverse difficoltà, soprattutto per quanto riguarda l’approccio allo studio e il metodo di apprendimento a causa dell’aumento del carico di lavoro, della diversificazione delle materie, della necessità di autonomia, della gestione del tempo e dell’adattamento ai nuovi insegnanti. Per venire incontro alle esigenze dei ragazzi e dei genitori, l’associazione Kairos, con il supporto della Parrocchia, Ser Formazione, Next, I Girasoli, Federazione Italiana Salvamento Acquatico e Polo della Sicurezza, organizza per mercoledì 4 settembre, alle 17.30, presso i locali dell’Oratorio Lab della Parrocchia Maria Santissima Madre della Chiesa, a Stella di Monsampolo, l’incontro gratuito dal titolo ’Missione Medie - Obiettivo sopravvivenza’. L’evento patrocinato dal Comune di Monsampolo ha l’obiettivo di fornire strumenti e strategie efficaci per affrontare al meglio questa nuova fase educativa e consigli pratici per gestire il carico di lavoro e le nuove materie. Relatore dell’incontro, il dottor Paride Travaglini, formatore e divulgatore scientifico.

"Questo incontro – afferma la presidente della Kairos, Simonetta Sgariglia, – vuole essere un’occasione di crescita e di dialogo con ragazzi e famiglie. Nell’occasione presenteremo le iniziative che porteremo avanti con l’Oratorio Lab, che ha come finalità quello di supportare i ragazzi nel loro percorso scolastico. Sono in programma altri incontri su diverse tematiche inerenti il mondo dei giovani e della scuola". Info: 328.3554219 (Francesca)

Stefania Mezzina