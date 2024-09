Il rock fa tappa ad Ascoli. Domani sera al Breaklive

Il rock invade Ascoli, grazie all’evento ’Legends of rock: una notte epica’ domani al Breaklive. Sul palco, due nomi che hanno segnato la storia del rock: Rowan Robertson Band con Titta Tani e Corky Laing’s Mountain. Ad aprire i Black Banjo, pronti a riscaldare il pubblico con il loro sound blues. I cancelli del Breaklive si apriranno alle 20 mentre lo show inizierà alle 21.30. Ma prima dei titani del rock, sarà il turno della band italian ’Black Banjo’. "Con radici profonde nel blues più ruvido e visceralmente emotivo – commentano gli organizzatori –, i Black Banjo non solo scalderanno il pubblico, ma trasformeranno il palco in un campo di battaglia di riff caldi e ritmi che ti entrano nelle ossa. Una performance da non perdere per chi ama le sonorità tradizionali che abbracciano il blues più sincero".

Il clou della serata sarà la ’Rowan Robertson Band’, con l’incredibile voce di Titta Tani (ex Goblin), renderà omaggio a una delle più grandi voci del rock e dell’heavy metal: Ronnie James Dio. Robertson, ex chitarrista della band di Dio durante il tour di ’Lock Up the Wolves’, ripercorrerà i brani più iconici del maestro, portandoci direttamente nel cuore dell’epoca d’oro del metal. La scaletta sarà una tempesta di successi leggendari: da Holy Diver a Heaven & Hell, passando per The Man on the Silver Mountain e Don’t Talk to Strangers. "Si tratta di brani – continuano – che hanno segnato un’epoca e continuano a ispirare intere generazioni di musicisti e fan. La fusione di Robertson e Tani promette di regalare momenti di pura magia, con un tributo che non sarà solo un’esecuzione musicale, ma un vero e proprio viaggio nel mondo epico e mistico creato da Dio e dalla sua musica".

A chiudere questa notte di rock come si deve, salirà sul palco un vero gigante della batteria: Corky Laing, con la sua band, i Corky Laing’s Mountain.