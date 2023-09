Il ruggito dei giganti. Le aziende che crescono

Con tante aziende che sono in difficoltà, e parecchie di loro hanno anche chiuso i battenti, ce ne sono alcune lungo la zona industriale di Ascoli e sulla vallata del Tronto, che sono in grande espansione. Un’espansione che naturalmente serve a dare ossigeno anche all’occupazione di tante persone perché è risaputo che se le imprese vanno bene ne godono anche i dipendenti e le rispettive famiglie, E’ notizia di ieri l’inaugurazione della nuova piattaforma logistica del Gruppo Sabelli a Campolungo, accanto allo storico stabilimento caseario. L’importante polo logistico, che si estende su una superficie di 4.000 mq, sarà attivo già dalla prossima settimana e si è reso necessario per far fronte al percorso di crescita che Sabelli ha iniziato nel lontano 1921. "Si tratta per noi di un momento di importante innovazione e rinnovamento" ha dichiarato Angelo Galeati, AD del Gruppo Sabelli. Soddisfatto anche Simone Mariani, altro AD dei Gruppo Sabelli: "Continuiamo il viaggio intrapreso da nonno Archimede più di cento anni fa". Ma la Sabelli non è l’unica azienda in espansione nel territorio Piceno. La Magazzini Gabrielli sta realizzando il nuovo ipermercato a Monticelli e ha recentemente acquistato 54 nuove attività nel Lazio: 41 a Roma, 12 nella provincia e uno ad Anagni in provincia di Frosinone.

Va fortissimo anche la Fainplast di Battista Faraotti che è ormai arrivata a ben 28 linee di produzione di materie plastiche ed è sicuramente una delle aziende più attive nell’ambito del sociale grazie anche alla sensibilità dei figli Roberta e Daniele, sempre molto vicini alle esigenze della città, ma anche a quelle di tante società sportive oltre naturalmente all’Ascoli Calcio. Nel Piceno, l’azienda che fattura di più è il Conad Adriatico con vendite quantificate in oltre un miliardo di euro e poi c’è la Carlini Gomme di Pagliare del Tronto con 236 milioni di euro di vendite e a seguire la Imac di Montefiore. In grande sviluppo c’è la C.i.a.m. Srl dell’ex presidente dell’Ascoli Calcio Giuliano Tosti, leader nel campo del benessere animale con vendite per 99 milioni di euro. Giuliano Tosti ha recentemente rilevato lo stabilimento ex Novico e ha così inaugurato un nuovo show room e punto vendita di prodotti per gli animali denominato ’Ciam pet store’ oltre a quello storico di via Piemonte dietro alla stazione ferroviaria. E poi c’è la Pfizer che durante la Pandemia è diventato uno dei centri di produzione del farmaco anti Covid-19 Paxlovid più importanti d’Europa. Il sito della zona industriale di Ascoli, una volta ricevuto il principio attivo, si occupa del processo di produzione e confezionamento delle compresse, per poi distribuire il trattamento in tutta Europa.

