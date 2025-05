Il ruolo determinante della scuola nella prevenzione

La legge n. 70/2024, che integra la n. 71 del 2017, è l’ultima promulgata in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo. In primo piano c’è il ruolo determinante della scuola. Una novità assoluta è stata l’istituzione della Giornata del rispetto, che ricorre il 20 gennaio di ogni anno, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovanissimi sui temi della non violenza psicologica e fisica. Gli istituti di istruzione, dunque, a partire dal corrente anno scolastico, stanno lavorando agli adempimenti richiesti dalla normativa per adeguare i P.T.O.F. con le misure dedicate alla prevenzione e al contrasto del bullismo e cyberbullismo: adottare un codice interno, prevedere attività e progetti educativi, nominare un referente e un team antibullismo che si occuperanno della gestione dei casi. Il mondo della scuola, in collaborazione con gli esperti e i genitori, ha il compito di intervenire sul piano educativo in tutte quelle situazioni che non costituiscono reato. Nei casi più gravi, invece, è competenza del tribunale dei minori decidere quali percorsi attivare per il bullo, se di mediazione o di rieducazione, sotto la supervisione dei servizi sociali. La famiglia è chiamata a vigilare il più possibile sulla condotta dei propri figli, anche sul web, rispondendo in prima persona di eventuali atti illeciti compiuti dai minori per mezzo della rete.