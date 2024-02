Il Saltarello piceno insegnato ai piccoli L'associazione Egeria e il gruppo Trallallero hanno avviato un progetto gratuito per le scuole primarie di Ascoli, per riscoprire le tradizioni locali come il Saltarello. Le scuole di Sant'Agostino e Montessori hanno partecipato con 9 classi. Il corso ha incluso una lezione teorica di Marco Pietrzela e la dimostrazione di strumenti.