Il saluto dei quintanari Porta Romana presente

Immancabile la presenza del mondo della Quintana. Nel corso della cerimonia di ieri, tra i tanti gonfaloni presenti per omaggiare Mazzone, c’era anche quello del sestiere di Porta Romana di cui Carletto e tutta la sua famiglia sono da sempre soci, tifosi e sestieranti attivi. Un legame indissolubile per un romano doc che, neanche a farlo di proposito, non poteva che tifare per Porta Gemina, antico accesso alla città dalla capitale. Soprattutto negli ultimi anni, una volta smesso di allenare, il mister non aveva perso occasione per frequentare la sede di viale Treviri e vivere i momenti più intensi dell’arme rossoazzurra che ruotano attorno alle due giostre. Il figlio Massimo per tanti anni è stato parte integrante del corteo storico dove ha ricoperto il ruolo di tamburino. Mentre nel 2004 la figlia Sabrina aveva impersonato a Porta Romana i panni di dama in occasione dell’edizione della tradizione di agosto che si corre in onore del Santo Patrono. Lo stesso nipote Alessio è un grandissimo tifoso rossoazzurro e recentemente ha preso parte alla festa dopo la conquista dell’ultimo palio vinto da Lorenzo Melosso domenica 6 agosto. Così come le altre nipoti Vanessa e Iole spesso presenti alle cene propiziatorie insieme alla nonna Maria Pia e al resto della famiglia. Attualmente sono parte integrante del sestiere dell’Unicorno anche il nipote Andrea Ferretti storico tamburino, ex consigliere e segretario, nonché Marco Ferretti attuale responsabile del corteo e anche lui consigliere di comitato. Lo stesso Carletto aveva condiviso i momenti di gioia del sestiere di Porta Romana, mostrando da vero ascolano grande attaccamento per una delle tradizione cittadine più profonde.

mas.mar.