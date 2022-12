Il saluto del sindaco ai dipendenti comunali

Ultimi auguri di fine anno per il mandato del sindaco di Grottammare, Enrico Piergallini, che ha riunito i dipendenti comunali per il tradizionale saluto prima delle feste natalizie. Per l’occasione, sono tornati anche i dipendenti messi a riposo durante il 2022. A questi ultimi, sono state consegnate le targhe di ringraziamento per mano di Piergallini, prossimo anche lui a lasciare la guida del Comune dopo 20 anni di amministrazione trascorsi da assessore alla Cultura prima e con due mandati da primo cittadino poi. "Sono orgoglioso di aver fatto parte di questo ente e di aver lavorato al vostro fianco" ha dichiarato, affiancato nei ringraziamenti dal presidente del Consiglio comunale, Stefano Troli. Nel corso del 2022 hanno raggiunto l’età della pensione Rosalba Merli, (Manutenzioni), Franco Pignotti (responsabile Ced), Marino Antonio Alesiani (Manutenzioni), e Angelo Raniero (mense scolastiche). Nella lista c’è anche la dottoressa Angela Piazzolla, che a fine ottobre ha terminato a Grottammare la sua carriera di segretario comunale. In questi mesi, la Piazzolla è rimasta a disposizione del Comune, con un incarico a titolo gratuito, al fianco della vice segretario Fiorella Fiore, per traghettare gli uffici comunali verso il 2023, quando ci sarà il nuovo segretario.