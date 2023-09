Il saluto di Castorano a don Amedeo Matalucci: "Grazie di tutto"

La parrocchia di Castorano domenica ha salutato commossa e ringraziato don Amedeo Matalucci per il tratto di cammino condiviso. Il sindaco Graziano Fanesi lo ha ringraziato sui social. "Durante questo weekend – ha detto il sindaco Fanesi – abbiamo salutato con emozione il nostro parroco don Amedeo Matalucci che proseguirà il suo cammino di fede nelle parrocchie di Acquasanta Terme. È stato un piacere per tutta la comunità aver conosciuto un amico ed aver avuto l’onore di percorrere un tratto delle nostre strade insieme. Buon cammino don Amedeo". I parrocchiani hanno sottolineato l’importante dono nell’aver avuto don Amedeo tra loro e di aver scritto un pezzo della storia della comunità parrocchiale. "Siamo sicuri che dove sei stato inviato svolgerai altrettanto bene l’incarico che ti è stato affidato". Don Amedeo Matalucci è stato assegnato alla parrocchia di Acqusanta, mentre la parrocchia di Castorano sarà gestita da don Mauro Servidei, parroco della parrocchia di Santa Maria di Calcutta a San Silvestro di Castorano e parroco anche di Colli del Tronto, che sarà coadiuvato nella gestione anche da don Leonardo. Ai sacerdoti giunga l’augurio di un percorso sereno e pieno di gioia per queste importanti e delicata missione.