Il salvavita in centro Un defibrillatore donato dalla farmacia Rosati

La farmacia Rosati dona un defibrillatore al comune di Ascoli che sarà al servizio dei cittadini. Questo è stato reso possibile grazie all’iniziativa benefica legata alla vendita delle uova pasquali il cui ricavato è stato totalmente impiegato per l’acquisto del nuovo dispositivo medico installato in corso Mazzini, all’angolo con via del Trivio. "Ci teniamo a ringraziare Pieralberto e tutta la famiglia Rosati che continua ad offrire un servizio alla città – sostiene il sindaco Marco Fioravanti -. Un gesto significativo che arriva da chi ha sempre avuto delle responsabilità sociali importanti. Un grazie va anche alla Croce Verde e alla dottoressa Nicoletta Natalini, nuova direttrice dell’Ast che si prepara a ricoprire questo ruolo. Sono molto contento per la sua nomina che permetterà di accrescere il livello della sanità". Presenti anche Alessandro Bono, presidente del consiglio comunale, e l’assessore alla qualità della vita Maria Luisa Volponi. Quest’ultima commenta: "Sono ben lieta e contenta che ci siano queste iniziative. È importante fare rete. Proprio di recente abbiamo avuto una riunione con la dottoressa Celani per sviluppare una mappatura dei defibrillatori presenti nel perimetro cittadino. Adesso sarà importante anche informare la popolazione sul loro utilizzo". L’idea della famiglia Rosati è sempre stata quella di contribuire attivamente alla prevenzione, nel suo doppio aspetto umano e sociale. "La nostra priorità ormai da cent’anni è la cura della salute – spiega il dottor Pieralberto Rosati -. L’acquisto del defibrillatore è stato reso possibile grazie alla vendita di beneficienza delle uova pasquali. Ci auguriamo chiaramente che non serva utilizzarlo, ma se dovesse succedere di certo faremo il possibile per salvare vite umane. Ringraziamo l’amministrazione che ha subito abbracciato la nostra proposta". Si apre ufficialmente l’avventura della dottoressa Natalini a capo della nuova Ast. "Non c’era modo migliore per cominciare il mio nuovo lavoro qui – dichiara -. Qui si parla di prevenzione. Le farmacie sono presidi importanti. Vogliamo coinvolgere le associazioni con una campagna per fronteggiare le calde temperature. Qui ho trovato tante cose belle da mettere a sistema. Saremo al servizio della comunità". Immancabile infine il sempre prezioso supporto della Croce Verde, rappresentata dallo storico Maurizio Ramazzotti: "Siamo sempre felici di dare il nostro contributo per la città. Anche in questo caso ci abbiamo messo buona volontà".

Massimiliano Mariotti