"Il San Park innalzerà la nostra qualità della vita"

"Valuto in maniera molto positiva quanto Sideralba Green vuole realizzare nell’area Brancadoro, un’area verde attrezzata per sport ed eventi, privata ma in realtà aperta al pubblico. Volta alla sostenibilità ambientale. Credo che rappresenti un qualcosa che mancava a San Benedetto e che farà fare alla città un salto di qualità, un progetto innovativo che mira ad accrescere la qualità della vita e l’offerta turistica". Sideralba Green ha presentato solo la settimana scorsa l’idea progettuale del San Park che verrà realizzato sull’area Brancadoro, ma il sindaco Antonio Spazzafumo l’aveva già visionata mesi fa. Il rendering con tanto di brochure esplicativa è ora alla valutazione dell’ufficio Urbanistica. "Se il progetto rispecchia quelle che sono le indicazioni dell’area (per lo più ha una destinazione a verde sportivo, ndr) – ha detto ancora il primo cittadino – non ci saranno problemi. Luigi Rapullino, ceo di Sideralba, intende creare un polo verde e sportivo che non rischia di creare un dualismo con l’adiacente Riviera delle Palme, bensì potrà fungere a supporto anche dello stadio per l’organizzazione di eventi che al momento non possiamo ospitare".

Nel San Park sono previsti 3mila posti auto. E’ stata una richiesta del Comune per rispondere all’esigenza di parcheggi della città e alla Figc che ha dettato prescrizioni importanti nei casi in cui si voglia, ad esempio, ospitare la Nazionale al Riviera?

"Questo discorso vale per la Nazionale ma anche per qualsiasi altro evento di rilievo che volessimo ospitare allo stadio, zona in cui non possiamo realizzare i parcheggi nelle aree di prefiltraggio per questioni di spazio". Prevista anche una stazione degli autobus elettrici…

"Potremmo impiegare bus navetta così da ridurre la circolazione in centro e sul lungomare".

Tutto è polivalente nel San Park, gli oltre 15 impianti sportivi, i 2 km di percorsi, persino l’arena di 5mila posti per gli eventi. San Benedetto potrà ospitare tornei internazionali e concerti?

"Anche eventi paralimpici".

Teme che Luigi Rapullino e Vittorio Massi, presidente della Samb, che ha una sua idea di sviluppo sullo stadio, finiranno per pestarsi i piedi?

"No, semmai possono essere da supporto l’uno all’altro. Il Riviera necessita di interventi, le prescrizioni della Figc sono numerose. Ci sono criticità da superare, dall’illuminazione ai box stampa. Ci sono spazi inutilizzati al di sotto dei settori e servizi che mancano. Ne stiamo parlando con la Sambenedettese. Si lavora insieme per il bene della città e della Samb".

Sabrina Vinciguerra