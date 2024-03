’Il sangue che scorre’ di Novelli

Oggi sarà pubblicato da Mendaki Publishing di Milano un altro singolo dell’artista grottammarese Berny Novelli dal titolo ’Il sangue che scorre’, brano che è valso il passaggio nelle semifinali regionali di Sanremo Rock 2022. Il testo è ispirato alla nascita della figlia Sofia, nel 2020. "La musica è frutto della collaborazione con il mio amico Emidio Santori – afferma Bernardino Novelli – Con questo brano affronto il tema della violenza e della speranza in un mondo segnato da conflitti, come quelli in Ucraina e Gaza, eventi che sarebbero stati a venire, rispetto al momento in cui ho scritto il testo. Alcuni temi, come quelli affrontati dalla canzone restano sempre attuali, purtroppo. Il brano parla dell’impatto devastante della guerra, specialmente sui bambini". L’arrangiamento e le tastiere sono di Lorenzo Sebastiani, le chitarre di Andrea Morelli, il basso di Marco Dirani e la batteria di Alex Reeves. Il mastering di Chris Gheringer.