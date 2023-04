Il santuario di Gimigliano rivede la luce

Il territorio di Venarotta ritrova uno dei suoi gioielli. Si tratta del santuario di Gimigliano, che verrà riaperto entro l’estate. Un luogo simbolico, che prima del terremoto del 2016 era meta, ogni giorno, di decine di fedeli. Il sisma, però, lo rese inagibile e da quel momento venne chiuso al pubblico. I lavori, ora, procedono speditamente e, in base a quanto comunicato sia dal parroco che dal Comune, la riapertura potrà avvenire nel giro di un paio di mesi. Il santuario sorge su una rupe tufacea, nella quale il 18 aprile del 1948 la Madonna apparve per la prima volta ad Anita Federici, una contadina tredicenne. La Madonna invitò Anita, che stava raccogliendo legna nel bosco, a pregare per la conversione dei peccatori, parlandole nel dialetto locale. Maria le riapparve altre 25 volte, sino a quando, il 23 maggio 1948, le diede la corona della penitenza e del dolore. Da quel tempo il flusso di pellegrini alla grotta è continuo e tuttavia fino ad oggi l’autorità ecclesiastica non ha assunto una posizione ufficiale circa i fatti di Gimigliano.

Matteo Porfiri