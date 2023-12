Il Sarzana si gioca i quarti di finale contro gli Amatori Wasken Lodi

Una sfida tra tanti ex quella dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation che nei quarti di finale di Coppa Italia affronterà in casa gli Amatori Wasken Lodi. Una formazione, quella lombarda, che in ogni stagione recita un ruolo di primo piano nel campionato di serie A1 ma che presenta una tipologia di gioco adatta ai rossoneri che infatti l’hanno battuta nel torneo "Gamma Innovation" di inizio stagione poi perdendo all’andata di campionato 6 a 4 a Lodi in una gara che però i ragazzi di Paolo De Rinaldis avevano condotto in testa chiudendo il primo tempo avanti per 4 a 1. Oltre a Paolo e Francesco De Rinaldis ha vestito per diverse stagioni, ed è ancora uno dei giocatori più amati dalla caldissima tifoseria giallorossa, il rossonero Domenico Illuzzi grande protagonista dell’ultima vittoria del Sarzana sulla pista di Vercelli che ha chiuso il girone di andata e blindato il quarto posto in classifica. La final eight di Coppa Italia scende in pista a gennaio, ma con date sfalsate, le prime otto classificate del girone di andata quindi il livello è decisamente alto ma il fatto di poter giocare lo scontro diretto al "Vecchio Mercato" mercoledì 31 gennaio è indubbiamente uno stimolo in più per i sarzanesi. Le altre sfide dei quarti di finale sono Follonica-Valdagno (10 gennaio); Forte dei Marmi-Montebello (17); Trissino-Grosseto (31 gennaio). Intanto la Federazione ha comunicato il cambio di calendario di tre partite, una delle quali riguarderà proprio i sarzanesi in pista mercoledì 17 gennaio a Sandrigo per consentire al club rossonero di disputare in casa sabato 20 la gara di ritorno di Wse Cup contro l’Alcoi. Servirà l’impresa per ribaltare la sconfitta di misura incassata in Spagna e proseguire la corsa nell’impegno europeo che vedrà poi la vincente disputare la semifinale contro qualificata del confronto tra Monza e Noia, altra formazione spagnola.

m.m.