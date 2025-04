Il secondo giorno di chiusure della superstrada: “Uscita di casa anticipata o smart working”

Ascoli, 1 aprile 2025 – Meglio la seconda verrebbe da dire. La chiusura del tratto della Superstrada che va da Folignano-Ascoli est a Rosara-Ascoli ovest ha fatto infatti registrare oggi meno disagi rispetto a lunedì, primo giorno di stop, quando la città era andata in tilt nelle prime ore del mattino e alla sera. Le cose sono andate meglio per diversi motivi: in tanti infatti hanno scelto di partire prima e già all’alba il traffico era sostenuto in zona Monticelli; e poi c’è chi ha preferito lavorare in smart working in attesa della riapertura annunciata dall’Anas per giovedì, quando dovrebbero essere terminati gli interventi di pavimentazione sulla strada. Uscite di casa anticipate anche a causa del maltempo che non ha dato tregua al Piceno in questi giorni, così per evitare ulteriori disagi molti hanno preferito svegliarsi in anticipo e arrivare al lavoro senza problemi: “Speriamo che riaprano davvero giovedì perché tra cantieri e pioggia guidare è un disastro” commenta un ascolano che per lavoro utilizza giornalmente l’auto verso la riviera. “E’ andata sicuramente meglio rispetto a lunedì – dice invece un commerciante –, le persone si sono organizzate e non ho assistito al caos che c’era stato”. Le vere code, semmai, ci sono state in serata e nel mirino sono finito ancora alcuni semafori.