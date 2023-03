Il segretario dei giovani Pd Rossano va con Petrini

Alla fine, Fabio Rossano, segretario dei Giovani Democratici elpidiensi ad appena ventidue anni, ha sciolto le riserve e ufficializzato la sua candidatura come consigliere comunale a al fianco di Paolo Petrini. Obiettivo: riportare il Pd a essere un ‘partito di prossimità’. Militante nel Pd e, da anni, politicamente impegnato, Rossano ha le idee chiare di chi fa politica da tempo, nonostante la giovane età, e sa cosa serve al territorio. "Mi presento nel mio quartiere Faleriense – ha detto presentandosi al centro sociale di via Pesaro – e da qui ho mosso i primi passi anche nel mondo dell’associazionismo e del volontariato". ‘Impegno e ascolto’ è lo slogan con cui il Segretario dei Gd scende in campo per le prossime amministrative del 14 e 15 maggio. Fonda la sua candidatura su questi due concetti chiave che animano da sempre la sua visione di politica, ritenendo fondamentale ascoltare la cittadinanza e impegnarsi affinché il Partito Democratico, torni a essere un partito di prossimità, "un partito vicino ai bisogni dei cittadini; negli ultimi anni abbiamo perso il contatto con gli elpidiensi e sarà mia premura e una assoluta priorità tornare all’ascolto e all’impegno" conclude il giovanissimo e intraprendente candidato.

m. c.