Il sentiero infuoca il consiglio: "Brutta figura"

"Sono esterrefatto. Mi chiedete del sentiero, ma chi aspettavate per dire che quella è una strada pubblica? Si sta facendo fare una pessima figura alla città. Questo terreno, se volete, posso vendervelo allo stesso prezzo dell’acquisto". Sono le parole di Luigi Rapullino, titolare di Sideralba e proprietario dell’area Brancadoro, al cui interno si trova la stradina di collegamento tra la Statale 16 e viale dello Sport. Strada che è stata al centro del dibattito andato in scena ieri nella sessione di consiglio comunale aperto, perché quella strada viene utilizzata da tempo immemore da studenti e tifosi per raggiungere l’istituto ‘Guastaferro’ e lo stadio ‘Riviera’: sentiero che, come emerge da una delibera di giunta di oltre 20 anni fa, risulta strada vicinale a uso pubblico. Il comune, in tal senso, ha avviato la procedura di annullamento della Scia presentata nel giugno 2024 dalla proprietà per realizzare una recinzione leggera attorno al perimetro. "Da una prima ricognizione – ha detto il dirigente all’urbanistica Giorgio Giantomassi – la realizzazione di due cancelli carrabili risultava ammissibile in quanto da verifiche catastali ed ipotecarie non risultavano trascritte servitù pubbliche o di passaggio, e neanche a seguito di approfondimenti fatti all’ufficio provinciale del Catasto, al servizio di Polizia locale e all’area lavori pubblici del comune".

La scorsa settimana, però, è emersa la delibera 363 del 2004, che approva un lavoro, commissionato all’ingegner Canestrari, sulla classificazione delle strade comunali. Da questo emerge che la strada ha una funzione di collegamento ed è ad uso pubblico. "Quindi – conclude Giantomassi – abbiamo avviato il procedimento di annullamento in autotutela della Scia, che va portato a termine entro 30 giorni. Ieri è arrivata, da parte degli avvocati di Sideralba, la richiesta di accesso agli atti rispetto al procedimento, quindi ora c’è un contraddittorio che va portato a termine entro il 28 febbraio. Nel frattempo, la strada deve rimanere aperta".

Intensa, la filippica di Luciana Barlocci: "Lo dico da mesi: di quella delibera non avevamo neanche bisogno, perché quella strada è sempre stata ad uso pubblico. E non occorreva neanche una servitù trascritta. La pubblicazione amministrazione, semplicemente, non avrebbe dovuto accettare la Scia". Rapullino, dal canto suo, è tornato anche sulla questione della lettera inviata alla stessa Barlocci: "Non era una minaccia, se c’è un problema ci si può sedere e parlarne, ma io voglio essere escluso da questo teatro politico".

Giuseppe Di Marco