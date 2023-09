Il servizio di salvamento latita, l’ira della minoranza contro il sindaco

Fioccano le multe per i balneari che non hanno garantito la prosecuzione del servizio di salvataggio: infuria la minoranza, dopo le dichiarazioni del sindaco Spazzafumo, secondo cui la questione sarebbe di competenza dell’Autorità portuale. A seguito di alcuni controlli, infatti, sono state irrogate sanzioni salate nei confronti di quegli stabilimenti che non hanno assicurato la presenza di bagnini, nonostante la proroga sancita dalla regione fino al 1° ottobre. L’opposizione si schiera a favore dei balneari ed attacca l’amministrazione, che dovrebbe intervenire. "Considerato – afferma Simone De Vecchis - che i bagnini anche durante la stagione estiva, godono di pause dal servizio, non capisco cosa cambi se ora non ci sono e perché debba essere sanzionato uno stabilimento che lascia a disposizione le attrezzature. Tutto questo non giova all’immagine della città. E non sono affatto d’accordo con il sindaco: l’anno scorso, con l’arretramento delle file degli ombrelloni per il mancato aggiornamento delle concessioni demaniali, si è dovuto risolvere il problema con il contributo dell’amministrazione. Ora, pertanto, non capisco perché, con un problema analogo, il vertice comunale si dichiari impotente. Credo che il sindaco debba avviare un’interlocuzione con la Capitaneria e farsi parte attiva nella risoluzione della questione". Spazzafumo, in tal senso, ha ricordato di aver apposto sulle spiagge libere dei cartelli per segnalare l’assenza del servizio di salvataggio a mare. "Non basta apporre un cartello per salvaguardare il comune – tuona Emanuela Carboni - si dia il buon esempio garantendo il servizio di salvataggio sulle suddette spiagge. I concessionari, nella realtà dei fatti, non erano pienamente a conoscenza di questo obbligo. In gran parte, infatti, la categoria era convinta che fosse vietato fare il bagno, ma non prendere il sole sotto gli ombrelloni. Il vertice comunale si tira fuori dalla questione senza esprimere la minima solidarietà a questa categoria, che rappresenta una risorsa economica per la nostra città, e ancora una volta si trova di fronte alla mancanza di autorevolezza dell’amministrazione, così come era avvenuto all’inizio della stagione estiva, quando era scattato l’obbligo di realizzare ulteriori servizi igienici. Nel frattempo ci si riempie la bocca di espressioni come ‘città turistica’ e ‘destagionalizzazione’, senza neanche sapere di cosa si sta parlando".

Giuseppe Di Marco