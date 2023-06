Il sestiere di Porta Romana abbraccia il sociale, con la prima edizione della ‘Giornata diocesana del malato’ che domenica si è svolta nella sede dei rossoazzurri. L’iniziativa è stata promossa in collaborazione con la diocesi, la Pastorale della salute, la Pastorale per le persone con disabilità e la parrocchia del Santissimo Crocifisso. Una giornata di festa, condivisione, ascolto e amicizia che ha visto una grande partecipazione di persone malate con i loro caregivers, persone con disabilità e i rispettivi familiari, volontari e operatori di associazioni ed istituzioni sanitarie, ministri straordinari della comunione, sestieranti e tanti residenti del quartiere. La serie di momenti andati in scena a partire dal primo pomeriggio ha visto l’accoglienza dei graditi ospiti che hanno potuto assistere ad uno spettacolo di colori e suoni offerto dagli sbandieratori e musici del sestiere. A seguire è stata la volta di una serie di laboratori sensoriali. Il momento clou è stato quello delle 19, con la messa celebrata dal vescovo Gianpiero Palmieri. La giornata, infine, si è conclusa in maniera conviviale con una pennetta offerta a tutti i presenti. Grande soddisfazione da parte del comitato di sestiere, guidato dal caposestiere Gigi De Santis, nonché della parrocchia di Porta Romana per un’iniziativa in grado di abbracciare tutti, anche chi vive in condizioni di fragilità. "E’ stato un momento meraviglioso e abbiamo visto i ragazzi davvero felici – commenta De Santis –. Abbiamo dimostrato che, in ambito sociale, anche i sestieri possono svolgere un ruolo importante e sicuramente riproporremo altre iniziative del genere".

m. p.