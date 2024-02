Il ‘signore dei capelli’. "I miei 60 anni da barbiere"

Ascoli, 1 febbraio 2024 – Tanto di Cappelli. Di nome e di fatto. Gabriele è l’arcangelo di Folignano in forbici, rasoio e pettine. Colui che, da sessant’anni, veglia sulle teste dei suoi fedeli. Clienti, ovviamente. In sei decenni di sforbiciate, ha pennellato il capo di Carletto Mazzone, di tutto il Picchio del pallone, dei "notabili che stanno in Ascoli" e dei folignanesi in processione prima in paese e poi a Villa Pigna, in piazza Rozzi, dove i lumi del negozio stanno accesi fino a quando il sole gioca a nascondino sul monte Girella. Le ere del capello, Gabriele, le ha solcate un po’ tutte: le ’zucche’ composte degli anni Sessanta, quelle dei ’capelloni’ del Settanta e le criniere degli Ottanta. Acconciature analogiche e digitali, ma stile identico. Con una chiusa tutta sua: "Il signore è servito". Che scatta puntuale a lavoro finito, solfeggiata da una movenza del corpo che somiglia a una riverenza.

Gabriele, sicché lei, anche dopo sessant’anni, non è arrivato al capolinea...

"No. Ci sono i miei figli. Io tirerò avanti per altri due anni al massimo".

Dove ha debuttato?

"In Ascoli, Corso Vittorio Emanuele, con Marino. Marino Prosperi".

Si ricorda il primo giorno?

"E come no... Ho pulito il pavimento. E l’ho fatto per tanto".

Quando si è messo per conto suo?

"La mia attività è partita nel ’77, in società col principale. Ma di bottega ne ho fatta tanta".

A Folignano quando ci è arrivato?

"Nell’80. Dopo il Covid siamo scesi qui, a Villa Pigna".

Chissà quante teste ha ripassato...

"Uuh, non so quante".

La più celebre?

"Ogni cliente, per noi, lo è. Ma quella del grande Carletto Mazzone...".

Gabriele, salga un po’ su questo cavallino degli anni Cinquanta...

"Certo. Vede? Questo è un pezzo di storia della nostra professione".

Che è fatta di dedizione...

"Piena. Una volta si lavorava pure alla domenica. Gli amici andavano su, a sciare alla Montagna dei Fiori. Io no, perché, se cascavo, chi lavorava per me?".

Il settimo giorno anche il Signore si riposò. E l’arcangelo Gabriele?

"Il primo giorno, il lunedì. Prima pulisco il negozio, poi vado con la moglie a farmi un giro. La domenica, se ce la faccio, vado a pesca". Dopo sessant’anni d’attività, "il signore è servito". E’ il signore dei capelli. Anzi, dei Cappelli.