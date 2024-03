Il silenzio e la storia. Viaggio tra i tesori di Francavilla d’Ete

Adolfo

Leoni

Arriviamo in una sera di vento e pioggia. Ma non ci arrendiamo. Francavilla d’Ete è tutta nostra. Nessuno in giro. Di rumore, solo i nostri passi sull’acciottolato. Poco o nulla l’asfalto, che di solito invece, negli altri centri, soffoca le antiche strade. Una prima buona impressione. Entriamo dalla porta alta del paese, quella da bora. Probabilmente, l’unica secoli fa e, ancor più probabilmente, munita di ponte levatoio. Ora è piazza dove far spettacolo d’estate, prima era l’interno di un castello che conobbe anche periodi di battaglie e sangue. Come quando Carlo Malatesta nel 1413 la presa d’assedio e la colpì con proiettili lanciati da grandi bombarde. Era appetibile questo luogo: per terra fertile e capace artigianato. Un’altra porta, molto più recente, ci consente di scendere verso un balcone che guarda l’est e il sud. Alcuni scalini ci portano ad un piccolo gioiello: il teatro comunale, accogliente e ben attrezzato. Un’altra sorpresa è la chiesa di San Rocco. È chiesa tardo medievale, immessa in un grande convento sino allo scorso anno abitato dai francescani del Terzo Ordine Regolare. Oggi anche il piccolo tempio è muto e guarda i visitatori che chiedono alle pietre di parlar loro. E allora ne scaturisce la storia. Che è quella della peste. San Rocco – la peste – i penitenti – le chiese come atto di impetrazione. Sì, il morbo arrivava terrificante. La Marca lo conosceva bene. Già a metà Trecento ne era stata devastata. Ed ora tornava un secolo e mezzo più tardi. Occorreva pregare, per scongiurarla. Ed ecco, san Rocco, il protettore degli appestati. Se la comunità fosse restata indenne, si sarebbe celebrato il santo con una casa a lui dedicata. Così fu: la peste se ne andò, e il popolo costruì. Anno 1499: i primi mattoni. Qualche decennio dopo, le pitture, tra le quali un’Adorazione dei pastori di Vincenzo Pagani. Ma non l’unica. Tre secoli più tardi (1899), un’altra chiesa, più capiente, venne inaugurata. Era la notte di Natale. La chiesa di San Pietro Apostolo, progettata da Giuseppe Sacconi, sorge al confine nord con ordinati giardinetti davanti, a due passi dalla sede della gloriosa Radio Aut. Scendendo di nuovo e rasentando il grande convento, sulla sinistra ha sede la Fondazione Giuseppe Didari dal nome del benefattore che lasciò i suoi beni per un luogo ospitale.