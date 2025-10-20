Il sindacato risponde all’Ast. Usb: "I numeri non mentono. Organici ridotti al lumicino"

"I numeri non mentono, e le assunzioni annunciate sono insufficenti a coprire il fabbisogno dell’Ospedale di comunità di Ascoli, il turn over e le reali esigenze dei reparti e servizi". Così il sindacato Usb su quanto comunicato dall’Ast, in un botta e risposta che si concentra ancora una volta sulla carenza degli organici. "Sorprende che non venga minimamente menzionata la situazione delle 15 unità (9 infermieri e 6 Oss) mai assunte per l’Ospedale di comunità all’ospedale Mazzoni, la cui apertura – lo ribadiamo ancora una volta – è avvenuta sottraendo personale ad altri reparti già in sofferenza, nonostante queste figure fossero già previste e finanziate, con 766mila euro, nel Piao 2025. I lavoratori vivono tutti i giorni una carenza di personale inaccettabile che aumenta carichi di lavoro che genera un malcontento diffuso e generalizzato a causa di migliaia di ferie non concesse ore di straordinario non remunerate e sono sull’orlo del collasso psico-fisico".

"Rappresentiamo – scrive ancora il sindacato – le lavoratrici e lavoratori e i numeri sono questi: 53 assunzioni a tempo indeterminato di infermieri contro le 64 cessazioni, quindi il saldo è negativo di 13 infermieri di mancato turn over oltre ai 9 ncessari per l’Ospedale di comunità. Il conto fa 22 infermieri che mancano all’appello". Non va meglio, secondo il sindacato, sul fronte degli Oss: "A nostro parere la dotazione organica della qualifica Oss è fortemente sottodimensionata, nemmeno 300 unità in un Azienda Sanitaria di circa 500 posti letto e di 2000 dipendenti. Ne servirebbero almeno 350 unità Oss. E di questo vorremmo parlarne in un confronto con l’Ast come previsto dal Contratto nazionale rispetto al piano occupazionale e fabbisogno del personale 2026-2028. Ne chiediamo la convocazione per poter dare fattivamente il nostro contributo. Abbiamo riconosciuto al direttore generale Maraldo la capacità di ascolto e il merito di aver avviato un primo ciclo di assunzioni, ma ciò non è stato sufficiente: da allora il personale continua a diminuire, a causa di cessazioni, trasferimenti e una gestione ancora non all’altezza delle reali necessità".