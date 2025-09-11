Il sindaco: "Avrei preferito essere avvisato"

La presenza di israeliani in vacanza nelle Marche sta animando queste ultime settimane di campagna elettorale in vista delle Regionali ma, soprattutto, sta tenendo in apprensione l’intero territorio. Dopo le segnalazioni avvenute nel fermano, sembra che alcuni israeliani, non si sa se militari, con le loro famiglie, siano stati avvistati anche nel Piceno. Precisamente a Castignano, ospitati all’interno di una struttura ricettiva poco dopo Ferragosto. "Una notizia che ha suscitato sorpresa, poiché tutte le strutture ricettive, in quel momento, erano occupate dagli artisti per Templaria – spiega il sindaco castignanese Fabio Polini –. A emergere con certezza e solo in un secondo momento è stata la presenza, per circa una settimana, di alcune famiglie israeliane alloggiate in un bed & breakfast del luogo. Ricordo a tutti che, nel rispetto delle regole, ogni struttura ricettiva è libera di accogliere chi desidera". Polini precisa ancora che non è possibile stabilire se tra gli ospiti vi fossero effettivamente soldati: "Una verifica di questo tipo, infatti, spetterebbe alla questura, non certo al sindaco – prosegue il primo cittadino –. In ogni caso, siano stati realmente militari, in quanto responsabile della sicurezza istituzionale del territorio avrei dovuto essere informato ufficialmente, come d’altronde sarebbe dovuta essere avvisata la locale stazione dei Carabinieri, ma nessuno ha ritenuto di farlo. Per quanto mi riguarda, se avessi pensato di ospitare in locali pubblici qualcuno, avrei favorito, nel caso, iniziative solidali verso minori colpiti dalla fame o vittime di guerre". Sull’argomento è intervenuto anche Francesco Ameli, segretario provinciale del Pd, senza mezzi termini. "Uccidere civili inermi, stanca. Anzi, stressa. E allora perché non ospitare tra noi i militari israeliani dell’Idf, far godere loro del paesaggio delle nostre colline, delle acque del nostro mare, del nostro buon cibo e della nostra accoglienza – scrive il dem –? La cosiddetta filiera istituzionale targata Meloni-Acquaroli, non solo resta immobile di fronte al genocidio che si sta compiendo a Gaza, ma ha deciso di trasformare le Marche in una sorta di villaggio turistico per coloro che lo stanno materialmente compiendo. I nostri parlamentari, Curti e Manzi, hanno già presentato un’interrogazione in Parlamento. Lo stesso gruppo assembleare del Pd, aveva già presentato una mozione per interrompere i rapporti tra la Regione Marche e lo Stato di Israele. Invece la destra che fa? Si rifiuta di aprire corridoi umanitari per mettere in salvo persone che stanno letteralmente morendo di fame e offre ospitalità ai soldati che sparano su di loro mentre sono in fila per un pezzo di pane".

Matteo Porfiri