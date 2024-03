Il sindaco: "Bene i controlli. Servono tutte le prevenzioni"

Il sindaco Andrea Cardilli interviene, dopo il blitz dei carabinieri del nucleo Nil e dell’ispettorato del lavoro su un cantiere di Colli del Tronto dove sono state registrate gravi irregolarità.

Sindaco, è stata individuata dai militari una ditta che lavorava nel suo territorio senza Pos (Piano operativo di sicurezza) e dove sono state individuate altre gravi irregolarità, sono state spiccate sanzioni. Qual è il suo stato d’animo difronte a una situazione simile?

"Mi complimento con i carabinieri, che hanno svolto in maniera encomiabile questa operazione. Di lavoro, purtroppo spesso si muore e questo è inaccettabile. Dobbiamo mettere in campo tutte le strategie, tutti i mezzi a disposizione per evitare questa strage silenziosa, soprattutto perché le persone devono lavorare in sicurezza, è un loro diritto".

Ogni anno ci sono circa 1.000 i caduti di questa guerra, e ancor maggiore è il numero degli infortuni anche gravi e invalidanti?

"Sì, si tratta di un bilancio spaventoso e quotidiano. E’ necessario affrontarlo seriamente richiedendo risorse, uomini e mezzi. Le imprese che risparmiano sulla sicurezza dei propri dipendenti dovrebbero essere tagliate fuori dal mercato. Per quanto riguardo il caso specifico di Colli del Tronto è stata allertato l’ufficio tecnico e anche la polizia municipale che effettuerà ulteriori controlli e valuterà se ci sono anche altre irregolarità. La logica degli appalti al ribasso, della competizione sui costi, non può essere pagata dai lavoratori, che privi di tutele, mettendo in gioco la propria salute e la propria vita per pochi spiccioli, di lavoro non si deve più morire, ben vengano quindi tutte le forme di controllo". m.g.l.