Il sindaco del terremoto. L’omaggio a Petrucci

A tre anni dalla scomparsa avvenuta il 23 dicembre 2020, sabato alle ore 16 nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria ad Ascoli verrà ricordato Aleandro Petrucci, storico sindaco di Arquata. Alla celebrazione sarà presente una delegazione di Arquata con alla testa il sindaco Michele Franchi, succeduto proprio a Petrucci il cui ricordo è sempre vivo nella memoria di ascolani e arquatani. Aleandro Petrucci risiedeva ad Ascoli, ma la sua vita era sui Sibillini ad Arquata del Tronto. In lacrime la notte del 24 agosto 2016 diffuse le drammatiche notizie dopo le terribili scosse che seminarono morte e distruzione nel centro Italia e in particolare nel suo paese. "Sarò oltremodo vigile, anche perché non ho niente da perdere; ho una certa età e non devo fare carriera politica". Aleandro Petrucci questo aveva promesso dopo il terremoto del 2016 ai suoi concittadini disseminati negli alberghi della costa, ma già determinati a voler tornare nella loro terra martoriata dal sisma che la notte del 24 agosto 2016 fece 50 morti nel territorio arquatano all’ombra del Vettore. Quella notte si mise in testa al suo popolo e da quel giorno, grazie alle tante battaglie intraprese, è stato eletto a simbolo del terremoto. Senza alcun timore reverenziale si è rapportato, spesso usando anche modi bruschi tipici della gente di montagna, coi politici e i commissari alla ricostruzione di turno, con lo scopo di alleviare per quanto possibile i disagi alla popolazione terremotata, sia nella fase dell’emergenza, sia quando si è cominciato a parlare di ricostruzione.

Tema questo che gli ha dato grandi amarezze, visto la lentezza dettata dalla burocrazia che ha sempre denunciato ai vari primi ministri che negli anni del post terremoto si sono avvicendati alla guida del paese. Li ha accolti tutti ad Arquata del Tronto, così come ha accolto Papa Francesco nella sua visita: a tutti ha chiesto qualcosa ottenendo quanto ha potuto. A maggio 2020 Petrucci era stato ricoverato all’ospedale Mazzoni di Ascoli; dimesso dopo quasi un mese, ha continuato la sua attività amministrativa benché il fisico fosse gravemente segnato dai problemi di salute che negli ultimi giorni di vita si sono acuiti fino al decesso avvenuto il 23 dicembre 2020.

Peppe Ercoli