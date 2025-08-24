Il sindaco di Arquata: "Piano piano ci rialziamo. La bella notizia? 40 bimbi"

Poco meno di un terzo degli sfollati è rientrato nelle proprie abitazioni. Si tratta, per la stragrande maggioranza, dei residenti di Spelonga, Faete e Colle. Il sindaco Michele Franchi stila un bilancio sulla ricostruzione.

Sindaco, qual è la situazione per il capoluogo e per la frazione di Pescara? "Il cantiere per Arquata capoluogo partirà entro la fine dell’anno. Anzi, secondo me riusciremo a dare il via agli interventi anche prima. Per Pescara, invece, ci sarà un vertice importante nei prossimi giorni e da quell’incontro capiremo quale sarà il cronoprogramma, soprattutto per quanto riguarda la delocalizzazione a Piedilama. Per la parte del paese che verrà ricostruita lungo la provinciale, invece, si andrà in conferenza di servizi nell’arco di un mesetto".

Per quanto riguarda gli altri borghi, invece? "A Pretare siamo in dirittura d’arrivo, credo che a ottobre verranno avviati i lavori. Poi partiranno anche gli interventi a Capodacqua. Nelle frazioni non perimetrate, invece, molte abitazioni sono tornate agibili e decine di famiglie vi hanno già fatto rientro. E’ vero che si tratta di un terzo, circa, della popolazione. Ma sono sicuro che il 2026 sarà l’anno della svolta, nel corso del quale la maggioranza degli arquatani potrà lasciare le casette o interrompere il Cas per tornare finalmente a casa. Intanto il prossimo lunedì, all’indomani del nono anniversario del terremoto, riapriremo ufficialmente il cimitero di Pescara, perché i lavori si sono conclusi".

Un segnale positivo riguarda le nuove nascite, è così? "Sì, perché dal 2016 sono nati circa quaranta bambini. Si tratta di un’ottima notizia per il nostro territorio, visto che l’obiettivo è quello di contrastare lo spopolamento. Emergenza, questa, che riguarda tutti i comuni montani ma, in maniera più significativa, anche Arquata a causa del terremoto. Anzi, vi dirò di più: stiamo lavorando per aprire un asilo nido. Il progetto è pronto, a breve ci saranno novità. Offriremo, in tal modo, un servizio fondamentale per le giovani coppie che vivono sul territorio".

Sono passati nove anni da quella notte terribile, che messaggio vuole lanciare ai suoi concittadini? "Innanzitutto, in questo momento è doveroso ricordare chi non c’è più. Le vittime del sisma non verranno mai dimenticate. E poi vorrei dire agli arquatani di avere fiducia nelle istituzioni, perché stiamo facendo il possibile, tutti quanti, per velocizzare la ricostruzione e tornare a sorridere il prima possibile".

Matteo Porfiri