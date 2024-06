Il sindaco di Ascoli: "Io, mister 74 per cento. Una gioia il sostegno di chi non votava più"

Nardini

Nessuno come lui alle amministrative. Con il 74,13% il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti ha spazzato via la concorrenza del centrosinistra ed è risultato il più votato nei capoluoghi di provincia.

Fioravanti, un risultato incredibile.

"Siamo andati al di là delle aspettative. Una bella vittoria era nell’aria, ma secondo me abbiamo anche azzeccato la campagna elettorale. Ho la sensazione che da febbraio a giugno abbiamo incrementato di 4-5 punti percentuali".

Sarebbe stato comunque un 70 a 30.

"La cosa che più mi ha fatto piacere è sentire in queste settimane diverse persone dirmi ’Non vado a votare da anni, torno per te’, oppure ’non avevo mai votato a destra ma per te lo faccio’".

Come ne esce Fratelli d’Italia?

"Fortissima. Sia a livello locale che nazionale: ad Ascoli abbiamo fatto il pieno".

Il partito è andato bene anche nelle Marche e l’anno prossimo si torna a votare per le regionali. Che partita sarà?

"Siamo una squadra con una classe dirigente coesa, con un grande leader che è Francesco Acquaroli. Lui ha un atteggiamento secondo me innovativo a livello politico, dimostra con i fatti e meno con le parole. Dedica tanto tempo all’azione amministrativa, sa far sentire tutti protagonisti, sta dimostrando grande capacità con risultati concreti e sono sicuro che da qui al prossimo anno usciranno altri risultati importanti a livello di crescita turistica e di internazionalizzazione della nostra regione".

Anche il Pd regionale targato Ricci sembra in crescita. Sarà una bella sfida?

"A mio avviso rimane molto lontano perché ci sono grandi divisioni all’interno del Pd. Sono fratture che vanno avanti da tempo a livello regionale: ci sono due modi diversi di fare politica, quello individualista del Pd e quello comunitario di Acquaroli che mette al primo posto l’interesse comune, non quello individuale. E’ una sostanziale differenza e lo fa capire anche l’ultimo voto: conferma che c’è un’attenzione degli elettori sulla persona: sono le persone a fare la differenza, al di là degli schieramenti politici".

Cinque anni fa lei era diventato uno dei primi sindaci di Fratelli d’Italia, poi c’è stata l’elezione di Acquaroli in regione e quella di Meloni al Governo. Da dove nasce questo gradimento?

"Fratelli d’Italia è diventato un modello grazie a Giorgia Meloni: lei ha saputo far crescere e valorizzare la classe dirigente, presa in grandissima parte dalla gavetta. Non ci sono persone improvvisate, perché soprattutto in politica si deve costruire la consapevolezza dallo studio, anche partendo dai consigli comunali".

Ha già pensato alla nuova giunta? Da Cardinelli a Brugni, alcuni nomi sembrano scontati.

"In realtà non ancora, perché questa mattina (ieri ndr) sono stato in ufficio, poi ho fatto alcuni sopralluoghi nei cantieri aperti. Ma non perderemo tempo". Quali saranno le priorità del secondo mandato?

"Il primo obiettivo è la ricostruzione completa di tutte le scuole, poi il completamento delle frazioni, una nuova visione della sosta e del centro storico, ma anche la riqualificazione della Carbon e la messa a terra dei tanti cantieri".

A chi dedica questa vittoria?

"A mio nonno: mi ha insegnato tanto nella vita ma anche a livello politico".