Il sindaco di Montegallo Capanna: "Donazioni sisma, ecco la verità"

Montegallo, i cittadini vogliono avere notizie sulle donazioni fatte durante il terremoto al Comune e sui debiti fuori bilancio. Nei giorni scorsi il consiglio comunale di Montegallo si è riunito in forma straordinaria per una variazione di bilancio dovuta all’esito avverso di un procedimento per l’esproprio di un terreno per la realizzazione delle unità abitative Sae a Balzo.

Sindaco Sante Capanna in questi giorni si assiste ad una serie di accuse nei suoi confronti...

"Credo che sia necessario riportare un po’ di ordine e verità sulle questioni che interessano l’amministrazione di Montegallo. Siamo di fronte a basse insinuazioni per provare a creare, goffamente, un caso politico che non esiste. Sulle donazioni del terremoto si è cercato di insinuare dei dubbi, preciso che quei soldi, precisamente 328mila euro sono sull’avanzo del bilancio comunale. Chi parla dovrebbe sapere che il documento finanziario è pubblico, tutti possono accedere e leggerlo. Non sono stati toccati, è stato utilizzata solo un parte, 68mila euro, impegnati per la copertura dell’appalto per l’ampliamento del civico cimitero di Santa Maria Lapide, ci sono gli atti e quindi tutti i procedimenti sono chiari e trasparenti. Non ammetto mistificazioni né che si cerchi di alimentare sospetti e confusione, gettando la vita amministrativa nella confusione, fatto che danneggia il paese".

Per quanto riguarda la convocazione straordinaria dell’ultimo consiglio comunale per la variazione di bilancio per la copertura di una spesa a causa dell’esito avverso di una causa, cosa può dirci?

"Partendo dal fatto che questa situazione è stata ereditata, abbiamo fatto tutto ciò che la legge stabiliva, si critica l’eventuale ricorso alla Corte di Appello, senza rendersi conto degli iter. Si paventa e minaccia il ricorso alla Corte dei Conti, senza sapere che gli atti passeranno per forza di cosa alla Corte visto che c’è una variazione. Credo che prima di parlare bisognerebbe essere informati, sicuri di quanto si dice, inoltre anche capaci di controbattere. Quello che si omette di raccontare è invece l’impegno che il sindaco di Montegallo e questa amministrazione sta mettendo per far rinascere il paese".

Ad esempio?

"Tutte le frazioni sono state rappresentante e salvaguardate, ci sono tantissimi lavori in programma, che faranno la differenza. Spero vivamente che questo paese tornerà a essere normale superando la stagione dei veleni".

Maria Grazia Lappa