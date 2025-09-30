Il sindaco di San Benedetto: "Forza Italia in coalizione, dialogo proficuo con la città"

Il risultato delle elezioni regionali che hanno confermato Francesco Acquaroli alla guida della Regione Marche è stato accolto con attenzione dal sindaco di San Benedetto del Tronto, Antonio Spazzafumo. Per il primo cittadino, la nuova fase politica rappresenta una prospettiva significativa soprattutto alla luce degli equilibri che si sono creati di recente nella sua maggioranza cittadina. La presenza di Forza Italia, infatti, offre a San Benedetto uno scenario nuovo e potenzialmente favorevole per i rapporti con l’ente regionale. Spazzafumo non ha mancato di sottolineare questo aspetto.

Stando ai numeri, a San Benedetto c’è stato grande successo per la lista di Fratelli d’Italia - Giorgia Meloni per Acquaroli, che si attesta come prima forza, seguita, con una differenza di circa quindici punti dalla Lega, fino ad arrivare agli azzurri che seguono con uno scarto di un paio di punti percentuali. Andrea Assenti ha fatto il pieno delle preferenze per quanto riguarda i dati di San Benedetto, pochi sono quelli che invece hanno scelto la lista Marchigiani per Acquaroli.

"La presenza di Forza Italia in coalizione di maggioranza – spiega – potrà certamente rappresentare un dialogo maggiormente diretto con l’amministrazione regionale nell’interesse della nostra città". Un’affermazione che colloca la dimensione locale in un quadro più ampio, con l’auspicio di poter intrecciare amministrazione comunale e governo regionale. Per il sindaco, dunque, si tratta di un punto di partenza importante. Il primo cittadino ha poi espresso la sua personale vicinanza al presidente riconfermato. Ha infatti annunciato che nelle prossime ore prenderà contatto con lui: "Lo chiamerò per complimentarmi nelle prossime ore – ha dichiarato – oggi (ieri ndr) credo che sarebbe impossibile riuscire a parlargli". Nella sua riflessione, Spazzafumo ha voluto leggere questo risultato elettorale come l’occasione per dare continuità a un progetto iniziato in pieno periodo Covid, cinque anni fa . "Sono convinto che questi cinque anni saranno il periodo in cui il presidente avrà modo di concretizzare il progetto che ha fatto partire nel 2020", ha affermato. A suo giudizio, il percorso di ristrutturazione della sanità marchigiana è stato avviato ma ha richiesto tempo e fatica.

Secondo il sindaco, l’aspetto sanitario è stato tra i nodi principali di questi anni. "Gli aspetti maggiormente critici della regione, in primis l’aspetto sanitario, sono stati reimpostati e, in qualche modo, resettati da questa amministrazione regionale. Ma per farlo c’è voluto tempo", ha spiegato. Il sindaco si riferisce in particolar modo alla complessa operazione di trasformazione delle Asur in Ast.

Spazzafumo ha ricordato che tale trasformazione ha richiesto circa due anni e ha avuto ripercussioni anche sul territorio sambenedettese. In particolare, si è assistito al cambio di numerosi direttori generali, un elemento che ha contribuito a rendere meno immediata l’efficacia delle nuove strategie. "Ora Acquaroli riprende in mano una situazione che ha già avviato e in questi cinque anni potrà completare queste operazioni con una maggiore fluidità. Insomma avrà l’occasione di dimostrare le finalità del programma avviato cinque anni or sono", ha aggiunto.

Emidio Lattanzi