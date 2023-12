"Il sindaco diffamato". Frasi sui social nel mirino

La Procura di Ascoli ha chiesto la condanna a 600 euro di multa per due persone accusate di aver diffamato il sindaco di Maltignano Armando Falcioni. Si tratta di un uomo di 49 anni e una donna di 53 difesi dagli avvocati Rita Occhiochiuso e Alessandro Angelozzi che avrebbero diffamato il primo cittadino di Maltignano attraverso post pubblicati su Facebook. "Come non avere l’impressione che il Municipio sia una fattoria di asini?" è una delle frasi incriminate. Il meccanismo è stato questo: l’uomo ha mandato le sue considerazioni sull’operato del Comune di Maltignano a una serie di contatti su WhatsApp, tra i quali la donna che a sua volta li ha copiati e pubblicati sulla sua pagina Facebook. Per questo il processo riguarda entrambi. Il primo caso di diffamazione nei confronti del sindaco Falcioni sarebbe avvenuto fra aprile e maggio 2021. Il 48enne ha scritto: "… la questione non è capire di chi sia la responsabilità, del parroco o del sindaco, il peggior terremoto siete voi, siete come un cancro per la nostra comunità: egregio sindaco chi più di lei sta dietro una comoda tastiera? Oltretutto stipendiato e indennizzato. Il signor sindaco offende l’intelligenza dei propri concittadini: caro maggiordomo, non si possono ricoprire cariche istituzionali esclusivamente sulla base di un titolo di studio né per soddisfare i propri interessi. L’amministrazione comunale sappia che il suolo che vuole accaparrarsi gratuitamente è frutto di una viva fede… si proceda con questa mascalzonata". Sempre l’uomo fra giugno e settembre del 2021 ha pubblicato altri post su WhatsApp che la donna ha poi condiviso sulla sua pagina Facebook. "Il sindaco intimorisce a mezza bocca i cittadini; come non avere l’impressione che il Municipio sia una fattoria di asini? Il sindaco ha una concezione errata dell’autorità: non la esercita per servire, ma la sfrutta per imporsi e soffocare le coscienze; vuole intimidire, va solo elogiato e guai a chi ha una concezione diversa dalla sua".

Assistito dall’avvocato Tommaso Pietropaolo, Falcioni ha sporto denuncia ed è parte civile nel processo che i due imputati hanno scelto fosse celebrato con rito abbreviato. Falcioni ha annunciato che qualsiasi sia la somma di risarcimento che verrà eventualmente stabilita dal giudice, la devolverà in beneficenza. Gli avvocati difensori dei due imputati sostengono che, magari anche sferzante, ma si è trattato comunque di una mera critica politica.

Peppe Ercoli