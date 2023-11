Il sindaco maratoneta: "Che sogno New York"

Si è tolto davvero una gran bella soddisfazione il sindaco Marco Fioravanti nel tagliare il traguardo di Central Park e completando l’intero percorso della Maratona di New York in 3 ore, 48 minuti e 58 secondi. Un buon tempo considerato che il primo cittadino ascolano si è allenato compatibilmente con i suoi numerosi impegni istituzionali e di certo non come gli oltre 55.000 atleti di cui 2.368 italiani (il secondo gruppo più numeroso) che si sono cimentati anche quest’anno in questa appassionante manifestazione sportiva. A trionfare nella 52° edizione, è stata per le donne la keniana Hellen Obiri a tagliare il traguardo in volata in 2h27:23, mentre per gli uomini si è aggiudicato la vittoria l’etiope Tamirat Tola in 2h04:58.

Sindaco Fioravanti come è stata questa prima esperienza a New York?

"Fantastica, straordinaria e indimenticabile. Una emozione indescrivibile sin dalla partenza da Staten Island, all’ombra del Ponte Verrazzano, fino all’arrivo a Central Park, dopo un percorso di 42 chilometri che ha attraversato tutte e cinque i distretti. Un percorso lungo il quale si sono assiepate migliaia di persone, delle più disparate nazionalità, che applaudivano, incoraggiavano, suonavano strumenti musicali e mi davano una carica incredibile. Le gambe alla fine andavano da sole e questo calore della gente ha affievolito anche la stanchezza. Con il nome Marco sulla maglia e sotto la scritta Ascoli Piceno, sentivo tutti che mi chiamavano, in particolare i tanti italiani presenti a bordo strada".

C’erano altri ascolani con lei?

"Sì, c’erano due miei amici ascolani che hanno corso al mio fianco: Antonio Giordani, figlio di Graziano patron dell’Atletico Ascoli e Fabio Caponi del Bar Sestili. Ma c’erano tantissimi altri maratoneti ascolani che ho incontrato sia alla partenza che poi all’arrivo. Ho fatto gli ultimi chilometri con la bandiera dell’Italia avvolta intorno al collo poi nell’ultimo chilometro l’ho alzata al cielo e ho ancora nelle orecchie le urla del pubblico che mi osannava. Stupendo davvero".

Lei è impegnatissimo, ha una giornata zeppa di appuntamenti, incontri e riunioni: come ha trovato il tempo per allenarsi?

"Ho iniziato a pianificare questa partecipazione alla maratona prima dell’estate. Per sei mesi mi sono alzato alle 6 di mattina per andare a correre un paio d’ore per allenarmi insieme proprio ai miei due amici che poi sono venuti a New York. Tanti sacrifici ripagati però dal fatto di aver agguantato l’obiettivo di arrivare al traguardo. Era un ‘cruccio’ che avevo da sempre. Avevo fatto altre maratone in Italia, ma sognavo di andare a New York e il fatto che sia riuscito a concludere la gara ha confermato come con l’impegno, l’allenamento e la voglia di non mollare mai si raggiungono mete insperate e che non importa se cadi, ma è importante sapersi rialzare. Ho corso a 5’ e 22’’ a chilometro e alla fine mi sono difeso anche bene. Una esperienza che rimarrà sempre nel mio cuore".

Valerio Rosa