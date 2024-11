Il sindaco: vado dalla Meloni. Sacconi spiega al consiglio:: "Serve un segnale forte"

"L’unica soluzione è andare a bussare direttamente ai piani alti e per questo motivo chiederò un incontro alla premier Giorgia Meloni perché il presidio Beko di Comunanza non può chiudere". Parola del sindaco comunanzese Domenico Sacconi, che ieri sera è intervenuto nel consiglio comunale straordinario convocato appena 24 ore prima, al quale hanno preso parte tutti i componenti della giunta ma anche gli esponenti della minoranza. Questi ultimi hanno lamentato il mancato coinvolgimento nei vari tavoli di lavoro, criticando il percorso seguito dalla maggioranza. Presenti anche i sindacati, nonché una numerosa rappresentanza di lavoratori e alcuni parlamentari del Piceno. "E’ necessario dare un segnale forte – ha spiegato Sacconi –. Nei prossimi giorni convocherò un’altra seduta, alla quale inviteremo anche i sindaci del comprensorio, i nostri onorevoli e i rappresentanti della Regione. Credo che si debbano unire le forze, ora più che mai, per andare tutti insieme dalla presidente del Consiglio dei ministri per spiegarle quanto sia importante la Beko per il nostro territorio. Ci stiamo riprendendo dalle gravi conseguenze del terremoto e della pandemia, stiamo promuovendo delle politiche mirate a ripopolare i nostri luoghi e non possiamo accettare questa mazzata. Serve una Zona economica speciale o, in alternativa, altre misure che possano creare quelle condizioni necessarie per convincere i vertici aziendali ad andare avanti. Personalmente – ha proseguito il sindaco di Comunanza – sarò sempre al fianco dei lavoratori. C’è grande preoccupazione e ci aspettiamo che la Beko possa fare un passo indietro. Non si può accettare una decisione del genere. Non si può smobilitare un insediamento industriale che da cinquant’anni insiste su questo territorio".

A schierarsi, in tal senso, anche un comunanzese doc, il presidente del Bim Tronto Luigi Contisciani. "Mi metto a disposizione delle istituzioni per adottare insieme tutte le azioni necessarie per tutelare i dipendenti e l’indotto – ha sottolineato Contisciani –. Non possiamo permettere una crisi economica e sociale nelle nostre aree interne che stanno iniziando a risollevarsi dopo il sisma 2016: è necessario un confronto con tutte le parti politiche, sociali ed economiche per elaborare strategie di intervento".

Al termine del consiglio comunale, il sindaco Domenico Sacconi ha ribadito la volontà di convocare un’altra seduta, a breve, per coinvolgere quei tanti sindaci del Piceno che, in queste ore, hanno fatto sentire la propria vicinanza al popolo comunanzese e agli oltre trecento dipendenti della Beko che stanno per perdere il proprio posto di lavoro.

Matteo Porfiri