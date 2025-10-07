Il sisma del 2016. Svolta vicina (ma tanti sfollati)

Sono passati più di nove anni dal terremoto che, nella notte tra il 23 e il 24 agosto 2016, devastò il Centro Italia. Scosse che lasciarono cicatrici profonde tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Ad Arquata del Tronto, e in particolare nella frazione di Pescara del Tronto, la tragedia raggiunse il suo apice. Il borgo, infatti, venne quasi completamente distrutto e decine di vite furono spezzate sotto le macerie. Quella notte, alle 3.36, tutto cambiò. A distanza di così tanto tempo, però, una luce in fondo al tunnel si comincia a intravvedere. La ricostruzione, grazie anche alla spinta della struttura commissariale guidata dal senatore Guido Castelli, sta per entrare nel vivo. Proprio la frazione di Pescara del Tronto è in procinto di compiere un passo decisivo verso la rinascita. La Conferenza dei Servizi Speciale, la scorsa settimana, ha approvato il progetto per il ripristino delle opere di urbanizzazione e la riconfigurazione morfologica del paese, consentendo a gran parte dei residenti di presentare i propri progetti di ricostruzione privata. Il via libera riguarda l’intera frazione, con l’esclusione delle aree classificate a rischio idrogeologico: qui sarà necessario predisporre specifici interventi di mitigazione che saranno inclusi nell’ambito della realizzazione della nuova lottizzazione di Pescara. "Una volta redatto il progetto esecutivo, con una durata prevista dei lavori di circa due anni, si aprirà una nuova fase – conferma il commissario straordinario Guido Castelli –. Pescara del Tronto è un luogo a cui non smettiamo mai di pensare, perché ciò che ha vissuto è inenarrabile. Continuiamo dunque a lavorare in piena sinergia con il Comune, l’Usr e la Regione Marche guidata dal presidente Acquaroli".

In merito agli sfollati, poco meno di un terzo è rientrato nelle proprie abitazioni. Si tratta, per la stragrande maggioranza, dei residenti di Spelonga, Faete e Colle. Un’altra buona percentuale di arquatani lascerà le casette, invece, nel corso del 2026, quando termineranno i lavori nelle altre frazioni. "Il cantiere per Arquata capoluogo partirà entro la fine dell’anno – spiega il sindaco arquatano Michele Franchi -. Anzi, secondo me riusciremo a dare il via agli interventi anche prima. Nelle frazioni non perimetrate, molte abitazioni sono tornate agibili e decine di famiglie vi hanno già fatto rientro. È vero che si tratta di un terzo, circa, della popolazione. Ma sono sicuro che il 2026 sarà l’anno della svolta".

Matteo Porfiri