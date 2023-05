Il Siulp: "Pianificare per l’estate, ma resta la carenza di personale"

Sicurezza, a poche settimane dall’inizio della bella stagione, l’argomento resta al centro del dibattito cittadino. Ad inserirsi nella discussione è il segretario provinciale del Siulp, Benedetto Fanesi, che coglie l’occasione per precisare quanto detto da Nicolò Bagalini pochi giorni fa. "Ho letto con stupore le dichiarazioni del consigliere Bagalini, fatte all’interno di un contradditorio politico tra partiti, ma che esula totalmente dalle dichiarazioni sulla carenza di organico della Polizia di Stato in provincia fatte dal Siulp. Il Siulp è il principale sindacato della Polizia di Stato ed è serio e corretto nel dare delle informazioni a tutela dei poliziotti e per la sicurezza dei cittadini. Le considerazioni del consigliere Bagalini nella parte in cui riguardano il Siulp, sono fuori luogo anche nel merito, in quanto il cambiamento di rotta, rispetto all’assegnazione dei 27 ufficiali di Polizia giudiziaria in provincia, poi ridotti a 3 dal Ministero, causa errore materiale nella comunicazione dello stesso, con una circolare di rettifica stilata ben 8 giorni dopo, lo avevamo segnalato già nel nostro primo comunicato stampa. Posto ciò, non cambia però l’aspetto sostanziale della questione e il fulcro dell’intervento del Siulp, ovvero la carenza di personale e il fatto che quel potenziamento, erroneamente previsto, sarebbe risultato adeguato alle esigenze di organico e necessario a sopperire all’insufficienza di sottufficiali. Concludo esortando nuovamente le forze politiche, riguardo la necessità di un impegno concreto, in attesa di un piano di rafforzamento strutturato dell’organico della Polizia di Stato della provincia, che venga pianificata un’aggregazione di personale per il periodo estivo – 14 agenti nel 2022, nda - per far fronte alle molteplici esigenze".