Il sociale bussa al bilancio: servono fondi per gli affitti e per il centro ’Primavera’

Fondi per 500mila euro da destinare ai contributi per gli affitti, altri 200mila per il sostegno all’acquisto dei beni necessari, nonché 400mila per la ristrutturazione del centro ‘Primavera’: sono queste le richieste che l’area delle politiche sociali ha deciso di inoltrare al comparto del bilancio, con l’obiettivo di fornire aiuti concreti alle famiglie sambenedettesi. Obiettivo che l’assessore Andrea Sanguigni ha fatto proprio, data la forte richiesta da parte dei cittadini della riviera. Si tratta di temi caldi, su cui la minoranza ha più volte focalizzato la propria attenzione, raccogliendo istanze e proteste dei tanti nuclei che desidererebbero maggiori aiuti dalle istituzioni. "Crediamo fortemente che il comune debba dare garanzie ai suoi cittadini – spiega Sanguigni – per cui è necessario stanziare specifiche risorse da destinare al loro benessere. È un impegno che va preso, anche se dal governo centrale tanti fondi del genere, precedentemente stanziati, ora non vengono più erogati. Fare affidamento sul solo avanzo di bilancio non è facile, ed è per questo che in passato ho rivolto il mio appello affinché da Roma venissero previste risorse ad hoc per gli alloggi e le bollette". Altre richieste riguarderebbero risorse per sistemare l’area verde del Cediser (50mila euro) ed effettuare lavori in alcuni plessi scolastici di competenza comunale. Tutti argomenti che sono stati al centro del dibattito andato in scena con il consiglio comunale del 29 aprile. Dibattito che è partito dall’esame dell’avanzo di bilancio – la cui parte disponibile ammonta a 6 milioni – e che si è concentrata sul sociale, con Luciana Barlocci, Aurora Bottiglieri, Annalisa Marchegiani ed Emanuela Carboni che hanno chiesto di utilizzare più risorse per l’erogazione dei servizi afferenti al sociale. "I fondi in avanzo dell’Ambito territoriale, che riguardano tutti i comuni dell’ambito, sono dovuti a fondi che arrivano a dicembre dell’anno precedente – spiega l’assessore – per cui è normale che non si riesca a spenderli. Altri arrivano dagli anni precedenti ma non si sono spesi per evidenti paletti da parte del ministero. Altri fondi non spesi, ma non persi, vengono accantonati in attesa che il ministero allarghi le maglie e le modalità in cui possono essere utilizzati".

Giuseppe Di Marco