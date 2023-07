Il sogno Unesco per il merletto

Nei giorni scorsi si è tenuto a San Sepolcro il secondo convegno nazionale dal tema ‘Arte e conoscenza del patrimonio culturale immateriale dei saperi e saper fare del Merletto in Italia’. Il vice sindaco Davide Butteri, il consigliere Pietro D’Angelo e a Claudia Almonti, rappresentante della comunità della rete del merletto, hanno partecipato insieme alle tante amministrazioni comunali, aderenti al progetto di candidatura a patrimonio immateriale Unesco e alla dottoressa Elena Sinibaldi delegata del Ministero dei Beni Culturali. Un percorso virtuoso che continua e ha sempre guardato al dialogo e all’ inclusione per arrivare all’obbiettivo comune: il riconoscimento Unesco per la salvaguardia e valorizzazione del merletto italiano.