Il sondaggio degli alunni nella lora scuola: "In tanti sicuri nella scelta delle Superiori"

Sin dall’inizio della nostra vita siamo posti di fronte a delle scelte: con quale giocattolo giocare, cosa mangiare, quando agire in un certo modo… Crescendo, l’importanza di queste scelte cresce con noi. Se nell’infanzia siamo stati chiamati a prendere piccole decisioni, ora, nell’adolescenza dobbiamo fare scelte che condizioneranno la nostra vita. A volte gli adulti non ci vedono come soggetti autonomi in grado di sapere cosa è giusto per noi. Eppure lo siamo! Anche se ancora non abbiamo idea di quella che sarà la vita da adulti, sappiamo ormai com’è la vita da adolescenti: siamo consapevoli che ogni azione ha una conseguenza. Noi dobbiamo e sappiamo scegliere. Non vuol dire che sia facile: facendo un sondaggio tra le classi terze dell’Isc Folignano-Maltignano ed esaminando i risultati, abbiamo scoperto che il 49% ha avuto difficoltà nell’individuare la scuola superiore adatta alle proprie aspirazioni, il 53% crede che sia troppo presto ma il 70% non ha dubbi o ripensamenti. Siamo sicuri perché abbiamo la consapevolezza che noi dobbiamo fare questa scelta. La maggior parte ha anche riferito che è stato fondamentale il confronto con i coetanei e studenti che frequentano già le scuole superiori. Dal nostro sondaggio è emerso anche che il 59% si sente molto a suo agio nel prendere decisioni. Abbiate fiducia! Le scelte future sono in buone mani.