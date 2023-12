’Il sorriso’ ricerca educatori professionali

La cooperativa sociale ’Il Sorriso’ di Ascoli Piceno ricerca due educatori professionali. Nel dettaglio ricerca educatore o educatrice o animatoretrice o operatore sociale per operare in equipe presso la ludoteca. L’annuncio è rivolto a persone fra i 20 e i 50 anni . La proposta di contratto è a tempo determinato per tre mesi 3 mesi, trasformabile e rinnovabile con orario part-time (n.15 ore settimanali - a turno una domenica al mese). Chi fosse interessato potrà inviare il proprio curriculum vitae a emanuele.ciarrocchi@ilpicchio.it. Per informazioni: 3351097632. Il centro per l’impiego di riferimento in questo caso è quello di Fermo. E’ possibile inviare una email a centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it

o contattare uno dei seguenti numeri telefonici: 0734212656 - 0734212670.