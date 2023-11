Il sostegno agli ospedali

Conad Adriatico aderisce anche quest’anno all’iniziativa di collezionamento sostenibile ’Una collezione da favola’ realizzata in collaborazione con Egan, azienda marchigiana leader dell’home decor. Dal 30 ottobre al 10 dicembre, i clienti Conad possessori di Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card potranno collezionare una linea di 12 soggetti natalizi GOOFI, ispirati ai personaggi delle fiabe più classiche. Ogni soggetto è infatti realizzato in plastica (ABS) 100% riciclata e confezionato in buste singole realizzate in carta certificata Fsc. Grazie al prezioso contributo dei clienti e alla loro generosità, l’iniziativa virtuosa di collezionamento, promossa da Conad Adriatico sui territori di Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia, abbraccia anche la solidarietà. Per ogni premio distribuito Conad Adriatico devolverà 50 centesimi a favore di 5 ospedali nelle Regioni in cui opera per finanziare i reparti pediatrici, dando una mano concreta a chi lavora ogni giorno per rendere la vita di tutti i bambini ricoverati il più normale possibile. Gli ospedali e i reparti pediatrici interessati dalle donazioni sono: Ospedale San Salvatore de L’Aquila; San Timoteo di Termoli; Santissima Annunziata di Taranto; Madonna delle Grazie di Matera eFondazione Ospedale Pediatrico G. Salesi di Ancona.