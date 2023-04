Il sostegno alle imprese Sportello per l’area di crisi: un bando da sei milioni

Un altro prezioso sostegno, ben 6 milioni di euro, in favore delle aziende dell’area di crisi complessa che riguarda il Piceno e la Val Vibrata. È in arrivo un bando di 6 milioni di euro ricavato dai fondi previsti dalla legge 181 del 1989 in favore di 40 comuni marchigiani, quasi tutti della provincia di Ascoli. A questi se ne aggiungeranno alcuni del fermano e 13 del teramano. Nell’incontro tenuto ieri mattina nella sede di Piceno Consind si è parlato della nuova misura riservata a medie e grandi imprese messa in campo grazie alla sinergia tra regione Marche, Ministero delle Imprese e Invitalia. "Stiamo cercando di sostenere l’intera area colpita da questa crisi e grazie al Ministero delle Imprese abbiamo trovato un percorso da percorrere insieme – commenta Andrea Maria Antonini, assessore regionale alle attività produttive –, grazie alla rimodulazione della normativa che ha permesso di superare alcune difficoltà oggettive con uno snellimento della procedura. Nel bando che sarà aperto a fine maggio sono previsti 6 milioni di euro per permettere alle imprese di sviluppare progetti attraverso nuovi impianti e nuove linee produttive. A giorni inoltre apriremo un bando di 45 milioni sulla ricerca e successivamente ne seguirà un altro sull’innovazione".

"Questo – spiega Antonini – sarà il bando più grande messo a disposizione dalla regione. Le risorse ci sono, ora occorre utilizzare questi fondi nei modi e nei tempi opportuni al fine di far uscire dalla crisi le nostre aree". Presenti anche Domenico Procaccini (presidente Consind Piceno), Marco Calabrò (dirigente Ministero delle Imprese), Stefano Immune (professional senior di Invitalia) e Silvano Bertini (dirigente regionale aree crisi complesse). "Entro una settimana avremo l’avviso pubblico – spiega Immune –. Tra luglio e settembre avverrà l’apertura dello sportello. Le novità previste dal nuovo impianto normativo hanno permesso di massimizzare le risorse a disposizione. Per quanto riguarda le attività ammissibili, oltre ad investimenti produttivi. Potranno essere presentati anche progetti con finalità legate alla tutela ambientale al fine di ridurre l’impatto. I limiti finanziabili sono fissati ad 1 milione di euro per le imprese singole e 1,2 invece per le reti di imprese. Requisito fondamentale sarà il mantenimento o l’incremento del personale. I settori agevolati riguardano tutto il manifatturiero, le attività di servizi alle imprese, attività estrattive, produzione energia, attività turistiche rientranti nel codice ateco 55 come strutture alberghiere e benessere della persona". Grazie alle risorse si andrà a finanziare il 75% del progetto presentato. Le iniziative imprenditoriali presentate dovranno avere una durata massima di 36 mesi. Particolare rilevanza sarà data all’assunzione dei disoccupati residenti nell’area di crisi in questione.

Massimiliano Mariotti