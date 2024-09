Il sostegno Ue. Dal voto sugli aiuti a Kiev esce un’Italia frammentata

S. Graglia

Che il sì del Parlamento europeo sull’aiuto militare economico e civile a Kiev andato in scena giovedì a Strasburgo non sia vincolante è vero. Ciò che colpisce tuttavia è la frammentazione del quadro politico italiano, che tradizionalmente si divide poco sulla politica estera, mentre spesso si atomizza sulle questioni interne. Il voto a Strasburgo invece dimostra una mancanza di linea che fa pensare. Ogni partito presenta, al riguardo, equilibri delicati o meglio, nessun equilibrio. La maggioranza deve scontare la linea della Lega, in disaccordo coi due alleati di governo. Forse Salvini – che ieri ha incontrato il presidente ungherese Orban a Budapest: insieme hanno ribadito la necessità di "fermare il conflitto" – spera così di recuperare quella parte di elettorato di destra che sente l’appoggio a Kiev come una colpa, saldando il suo favore alla Russia ai sentimenti di molti militanti della sinistra “sinistra“.

Un connubio non semplice, quello tra estremisti di destra ed estremisti di sinistra, entrambi pro-Russia, che lascia basiti. E dimostra che quando si parla di Ucraina i due poli della politica italiana non esistono. Anche il campo largo si è frantumato: "Noi abbiamo votato coerentemente – dice il leader M5s, Giuseppe Conte – sull’articolo 8 il Pd si è diviso in tante posizioni". Le posizioni di dissenso di Marco Tarquinio, Cecilia Strada e, se fosse stato presente in aula, Giorgio Gori, nascondono un problema più complessivo. La mancanza di una riflessione seria sugli impegni che l’Ue, e l’Italia in essa, deve assumere nei confronti di un conflitto giunto a un punto morto e, insieme, a un punto di non ritorno. Quale sia la possibile politica estera dell’Italia in questo scenario non lo sa né il governo, né l’opposizione, forse perché per decenni la nostra politica estera è stata un atlantismo poco riflessivo e un europeismo poco meditato; oggi gli sbrindellamenti di maggioranza e opposizione ci raccontano l’urgenza di definire la politica estera del Paese, le sue priorità, le coordinate anche in riferimento agli alleati europei.

La destra ha sempre navigato di conserva su questi temi, godendo del privilegio di poter criticare il governo e ponendosi pochi problemi. Il centrosinistra deve riordinare le idee, smettere di recitare il karma di un europeismo di facciata, e diventare maturo nella sintesi tra spiritualismo pacifista ed europeismo sovranazionale. La sensazione è che si sia comunque fuori tempo massimo.