Il sottopasso ciclabile da fare al Parco Ristori

Un milione di euro per realizzare un percorso ciclabile in via Mare, attraversando il tracciato ferroviario all’altezza del parco Ristori: è questa l’idea che parte dell’amministrazione comunale vorrebbe portare avanti per risolvere l’annoso problema della viabilità e della sicurezza. Invece di rifare il sottopasso esistente, operazione che sembra non avere sbocchi, il comune potrebbe mettere in campo risorse, a partire dall’anno prossimo, per fare un piccolo sottopasso ciclopedonale che aggiri l’infrastruttura oggetto di quotidiane lamentele. Il rifacimento del sottopassaggio, quasi sicuramente, non verrà messo in cantiere dal vertice di Viale De Gasperi, nonostante i cittadini lamentino da sempre le ristrette dimensioni della carreggiata e della corsia dedicata a ciclisti e pedoni, nonché la scarsa illuminazione del segmento stradale. L’attuale amministrazione ha in mente tutt’altra alternativa: creare un passaggio dedicato alla mobilità dolce facendolo passare a nord di via Mare, lungo parco Ristori, dal quale potrebbe risbucare sulla parte orientale del quartiere. Un’opera, quest’ultima, che richiederebbe un decimo delle risorse ipotizzate per rifare il sottopasso: si è stimato, infatti, che per eliminare il setto centrale e allargare la strada, sarebbero necessari almeno 10 milioni. In questo caso il comune se la potrebbe cavare con molto meno, anche perché il confronto con Rfi sembra aver imboccato un binario morto: nonostante gli incontri con i dirigenti della Rete Ferroviaria Italiana, sindaco e giunta non sono riusciti a strappare un impegno concreto, e quindi l’iniziativa somiglia sempre di più ad un miraggio. Intanto, però, i quartieri tornano alla carica: dopo il sit-in di protesta del quartiere Porto d’Ascoli Centro, organizzato dal presidente Elio Core, lo stesso ha intenzione di convocare, a novembre, un’assemblea pubblica nella quale si tornerà a parlare di viabilità e dei rischi connessi al sottopassaggio, un’infrastruttura che Core ha definito "obsoleta" e come tale "deve essere messa in agenda politica reperendo fondi per la sua realizzazione, al pari di altre strutture importanti realizzate come il lungomare, viale dello Sport, o il Ballarin". L’unico intervento finora messo in cantiere, per il sottopasso, è l’impermeabilizzazione della strada, spesso afflitta da infiltrazioni. Per il quartiere è troppo poco, e il comitato è arrivato a chiedere un consiglio comunale aperto in cui illustrare lo stato dell’arte. Perché questo si faccia, però, a richiederlo dovrebbero essere i consiglieri comunali: il vertice dell’ente non ha dato alcuna risposta.

Giuseppe Di Marco