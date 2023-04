Il taglio del nastro Il nuovissimo impianto per differenziare la plastica e la carta

Spinetoli, è stato inaugurato ieri il nuovissimo impianto di PicenAmbiente S.p.A. di selezione di rifiuti dotato di un’innovativa piattaforma tecnologica 4.0, in grado di ottimizzare la cernita delle plastiche e della carta da raccolta differenziata dei rifiuti urbani, con selezione automatica delle differenti tipologie di materiali e rifiuti. Oltre 200 gli invitati tra autorità, politici, operatori del settore, imprenditoria privata, i sindaci dei 29 Comuni dei soci affidatari di PicenAmbiente S.p.A., che hanno preso parte all’inaugurazione, che ha visto nella prima fase l’apertura del nuovo Eco Parco attrezzato, che si trova proprio a fianco dello stabilimento. Cerimonia allietata da due classi delle secondarie di primo grado dell’IC Spinetoli, che hanno partecipato vestiti con le magliette e i cappellini dei colori della raccolta differenziata, primo step della futura campagna di sensibilizzazione scolastica. "Evoluzione. Questa è la parola chiave di questa giornata – esordisce il presidente di PicenAmbiente Rolando Rosetti –, la nostra azienda si sta evolvendo da Utility ad Industria e questo nuovo impianto tecnologico 4.0, in grado di ottimizzare la cernita delle plastiche e della carta è il primo grande passo verso questa direzione, che ci vedrà protagonisti di un nuovo mercato sempre più di riferimento per le grandi realtà produttive nazionali. ‘Io Faccio la differenza’ è il claim della campagna di comunicazione targata PicenAmbiente, che ha un senso molto profondo: saremo in grado di fare la differenza solo come singoli accumunati da un forte senso di comunità. Solo la massima sinergia tra pubblico e privato potrà portare benefici al territorio Piceno, che noi tutti amiamo e verso il quale dobbiamo impegnarci in prima persona per perseguire gli obiettivi di sviluppo e di crescita. PicenAmbiente crede fermamente nell’educazione ambientale e nella divulgazione scientifica per i giovani: sensibilizzarli ad acquisire un atteggiamento di responsabilità e rispetto verso l’ambiente naturale significa renderli consapevoli del valore del recupero e del riciclo".

Le classi presenti hanno seguito tutte le fasi di lavorazione, che sono state dettagliatamente spiegate. L’impianto materials recovery facility di Spinetoli assicura i massimi livelli di recupero con una capacità a regime di 40mila tonnellate all’anno, garantendo al territorio Piceno un impianto all’avanguardia e di eccellenza nel settore delle piattaforme di valorizzazione dei rifiuti plastici, che in un futuro prossimo potrà attingere dal territorio circostante tutto il materiale plastico e cartaceo riciclabile per poter lavorare a pieno regime, creando così ulteriore ‘valore’ in termini economici, occupazionali e di welfare. Realizzato secondo le migliori tecnologie disponibili dei moderni impianti ‘green’. L’impianto è stato approntato in tempi brevissimi con un impegno economico superiore agli 8,5 milioni di euro gestito interamente con economie in-house, e rappresenta un ulteriore asset nell’ambito della gestione dei rifiuti per il Piceno, in un’ottica di economia circolare incentrata sul recupero. Nel nuovo impianto lavoreranno 30 persone.,

m.g.l.